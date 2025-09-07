El Balàfia sorprende al Alpicat y pasa a la final

Un jugador del Balàfia hace una entrada a un rival, del Alpicat. - IRIS SOLÀ

El Balàfia de Segunda Catalana dio la sorporesa ayer ante el Alpicat, de Primera, consiguiendo el pase a la final de la Copa Lleida tras imponerse por 1-0 con un solitario tanto de Torrelles.

En la primera parte y a pesar de su inferior categoría, el Balàfia se hizo acreedor de las mejores ocasiones, consiguiendo romper la igualada con un tanto de Torrelles en el minuto 21, que dribló con mucha habilidad a Sanz.

En la reanudación, el Alpicat apretó, pero no pudo romper la sólida línea defensiva local, que le dio el pase a la final que se disputará el próximo fin de semana en Torrefarrera.

Juneda y Balaguer se jugarán la otra plaza en la final de la Copa Lleida

El otro finalista de la Copa Lleida saldrá de la eliminatoria entre Juneda y Balaguer que se disputará hoy en el campo de fútbol municipal de Juneda (18.00). Por lo que respecta a los de Les Garrigues, llegarán tras imponerse al Tàrrega a domicilio con un solitario tanto de Marc Camí. A pesar de las bajas y la extrema igualdad, los de Pau Barrufet se encomendaron a su portero, Marc Aceituno, que fue clave para superar los cuartos de final. Por su parte, el Balaguer, de superior categoría (Primera Catalana), se impuso al Borges en la tanda de penaltis (2-3) después del empate a dos en el tiempo reglamentario.