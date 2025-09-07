El Mundial, a tiro de piedra

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) se impuso ayer en la carrera al esprint del Gran Premio de Catalunya, la decimoquinta cita del Mundial, tras un desenlace dramático para su hermano Àlex Márquez (Ducati). El pequeño de los Márquez había firmado unas horas antes una brillante ‘pole position’, la primera del curso y con récord absoluto en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero a cuatro vueltas del final perdió el control de su Gresini en la curva 10 cuando lideraba con más de un segundo de ventaja y le entregó un nuevo triunfo a su hermano.

La caída de Àlex abrió la puerta a un nuevo éxito del ocho veces campeón del mundo, que suma ya 14 victorias al esprint en 15 disputadas este año. Marc, que tuvo que salvar un susto en la última vuelta en ‘La Moreneta’, cruzó primero la meta por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha) y del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati). Pedro Acosta (KTM), muy combativo en los duelos iniciales con los Márquez y con Quartararo, se quedó a las puertas del podio con un cuarto puesto.

Con este triunfo, Marc Márquez se escapa en el liderato del Mundial con 467 puntos, frente a los 280 de su hermano, y podría proclamarse campeón matemáticamente en la próxima cita en Missano, si no cede hoy dos o más puntos respecto a Àlex. Además, Ducati Corse ya se aseguró el Mundial de Constructores por sexta temporada consecutiva.

El esprint dejó también incidentes que marcaron la carrera. Antes del golpe de Àlex, ya habían quedado fuera Franco Morbidelli (Ducati) y el vigente campeón Jorge Martín (Aprilia), en una acción muy polémica. También el español Fermín Aldeguer (Ducati) se llevó por delante a Marco Bezzecchi (Aprilia). El top-6 lo completaron Enea Bastianini (KTM) y Brad Binder (KTM), en una prueba plagada de adelantamientos en la frenada de final de recta, con la curva 10 como punto crítico.

Horas antes de esa montaña rusa de emociones, Àlex Márquez había confirmado que era el piloto con más ritmo del fin de semana. En la Q2 marcó un espectacular 1:37.536, récord histórico en Montmeló, para batir a Quartararo y a su propio hermano y asegurarse la primera posición de parrilla por primera vez este año. Morbidelli encabezó la segunda fila, seguido de Acosta y Di Giannantonio, mientras que Pecco Bagnaia (Ducati), muy lejos de su nivel habitual, no pasó del 21º puesto en su peor clasificación desde Portugal 2022.

Marc Márquez: “Hoy solo podía ganar si fallaba mi hermano”

Marc Márquez calificó de “agridulce” su victoria en la esprint. “Hoy solo podía ganar si Àlex fallaba, porque era más rápido que todos. Estaba volando, tanto en la clasificación como en la carrera. Yo ya me había rendido, pensaba: ‘si lo intento, me caigo’. Ha cometido el error, pero mañana tendrá otra oportunidad”, explicó el líder del Mundial. Marc admitió también un susto propio: “En la siguiente vuelta casi me caigo yo. Es muy difícil. Cuando se cae un rival piensas en la posición ganada, pero cuando es tu hermano es distinto. Hoy se merecía ganar”. Elogió además la progresión de Àlex tras su lesión: “Ha recuperado confianza, el nivel lo tiene. Es más fácil aprender a no caerse que a ir rápido” y avisó que “aquí caen los dos neumáticos y eso complica todo. Veremos qué pasa, pero Àlex es el más rápido”.