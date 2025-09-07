Marc Soler se lleva una etapa paralizada por las protestas por Palestina

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El catalán Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) ganó ayer la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, desarrollada sobre 135,9 kilómetros con salida en Avilés y llegada en La Farrapona, cumbre donde el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantuvo sin sustos su maillot rojo como líder de la clasificación general. El inicio de la jornada volvió a verse obstaculizado por cientos de personas manifestándose con banderas de Palestina y criticando que el equipo Israel-Premier Tech siga compitiendo en esta edición de La Vuelta. Incluso el Gobierno del Principado se ausentó de forma oficial durante el paso de la carrera por tierras asturianas. En este sentido, el equipo israelí anunció la retirada del maillot de sus corredores del nombre del país para “priorizar la seguridad” de sus ciclistas y “de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas” proPalestina.

Pasada esa tensión del terreno neutralizado, después de la salida lanzada atacó el belga Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) y el equipo Bahrain Victorious respondió mediante el colombiano Santiago Buitrago, el italiano Antonio Tiberi y el inglés Finlay Pickering para impulsar una fuga compuesta por 25 participantes en el km 18 de la carrera.

A 7 kilómetros de esa cima se marchó el neerlandés Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) para cribar al pelotón. Sufrieron ahí el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a la vez que el UAE marcaba el ritmo con un Bjerg imperial. Sin movimientos entre los ‘gallitos’, y justo antes de encarar La Farrapona, Soler se despegó del noruego Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale) cuando había fuerte viento de cara. Con un tiempo de 3h48:22 en Lagos de Somiedo, Soler logró su primer triunfo en esta Vuelta, el séptimo de su equipo y el tercero con rúbrica española en 2025.

Hoy se disputará la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo (Asturias) y Monforte de Lemos (Lugo), de 167,8 km.