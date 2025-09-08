¿Quién es quién en el CFJ Mollerussa? Repasamos la plantilla que jugará a Tercera RFEF
El Mollerussa inicia su primer curso completo con Subies al frente
El Club Futbol Joventut Mollerussa, que viene de mantener la categoría, iniciará el primer curso completo con Andreu Subies al frente del club, después de que llegase a mitad de la campaña pasada. Un Subies que quiere hacer grande a un Mollerussa como ya consiguió elevar hace años el nivel de un Benavent, que es una entidad mucho más modesta que el club de la capital del Pla d’Urgell. Estabilidad económica e institucional, planes de reconversión en SAD y creación y potenciación del fútbol femenino son las líneas maestras de la hoja de ruta de Subies y su junta.
Deportivamente, el Mollerussa aspira de nuevo a la permanencia, pero sin tener que esperar al último momento. El técnico Kiku Parcerisas, al que trajo Subies tras destituir a Moha El Yaagoubi, podrá comenzar una campaña desde el inicio con la tranquilidad y confianza que da el haber podido implantar sus ideas desde la pretemporada.
