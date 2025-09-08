SEGRE

¿Quién es quién en el CFJ Mollerussa? Repasamos la plantilla que jugará a Tercera RFEF

El Mollerussa inicia su primer curso completo con Subies al frente

La plantilla del Mollerussa para la nueva temporada. - JOAN GÓMEZ

La plantilla del Mollerussa para la nueva temporada. - JOAN GÓMEZ

Publicado por
Xavier Madrona RubioPeriodistaMiquel PascualRedactor d'Esports de SEGRE
Lleida

Creado:

Actualizado:

El Club Futbol Joventut Mollerussa, que viene de mantener la categoría, iniciará el primer curso completo con Andreu Subies al frente del club, después de que llegase a mitad de la campaña pasada. Un Subies que quiere hacer grande a un Mollerussa como ya consiguió elevar hace años el nivel de un Benavent, que es una entidad mucho más modesta que el club de la capital del Pla d’Urgell. Estabilidad económica e institucional, planes de reconversión en SAD y creación y potenciación del fútbol femenino son las líneas maestras de la hoja de ruta de Subies y su junta.

Deportivamente, el Mollerussa aspira de nuevo a la permanencia, pero sin tener que esperar al último momento. El técnico Kiku Parcerisas, al que trajo Subies tras destituir a Moha El Yaagoubi, podrá comenzar una campaña desde el inicio con la tranquilidad y confianza que da el haber podido implantar sus ideas desde la pretemporada.

Quién es quién en el Mollerussa

Quién es quién en el Mollerussa

¿No lo ves bien? Amplía la fotografía cliqueando aquí.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking