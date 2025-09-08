¿Quién es quién en el CFJ Mollerussa? Repasamos la plantilla que jugará a Tercera RFEF

El Club Futbol Joventut Mollerussa, que viene de mantener la categoría, iniciará el primer curso completo con Andreu Subies al frente del club, después de que llegase a mitad de la campaña pasada. Un Subies que quiere hacer grande a un Mollerussa como ya consiguió elevar hace años el nivel de un Benavent, que es una entidad mucho más modesta que el club de la capital del Pla d’Urgell. Estabilidad económica e institucional, planes de reconversión en SAD y creación y potenciación del fútbol femenino son las líneas maestras de la hoja de ruta de Subies y su junta.

Deportivamente, el Mollerussa aspira de nuevo a la permanencia, pero sin tener que esperar al último momento. El técnico Kiku Parcerisas, al que trajo Subies tras destituir a Moha El Yaagoubi, podrá comenzar una campaña desde el inicio con la tranquilidad y confianza que da el haber podido implantar sus ideas desde la pretemporada.

Quién es quién en el Mollerussa