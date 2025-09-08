El Pons Lleida, campeón del Trofeig Clyron-Cadí en La Seu

Los jugadores del Cadí y del Alpicat posaron juntos antes del partido que ganaron los de La Seu. - CH CADÍ LA SEU

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida se adjudicó ayer la tercera edición del Trofeig Clyton-Cadí que se ha celebrado en La Seu d'Urgell durante este fin de semana y que ha contado con ocho clubes, cinco masculinos y tres femeninos que, junto con la participación de equipos de base de casi todos ellos, ha reúnido a poco más de 300 jugadores en lo que ya es una cita referencial de la pretemporada del hockey catalán. El trofeo en la categoría femenina ha sido para el Vila-sana que, como el Llista, ha ganado todos sus partidos.

El Pons Lleida afrontó ayer una doble jornada. Por la mañana derrotó al Palafrugell, de OK Liga Plata, por 5-3, mientras que en el partido que cerraba el torneo derrotó al Igualada, de OK Liga, por 4-1. Cuatro partidos para el equipo de Edu Amat y cuatro victorias, ya que el viernes, en la jornada inaugural, superó por 1-14 al Cadí la Seu y el sábado superó por 4-2 al Alpicat, de OK Liga Plata. Con Pons Lleida e Igualada ocupando las dos primeras posiciones del torneo masculino, la tecera fue para el Cadí, equipo organizador, que ayer se impuso por 4-2 al Alpicat, que acaba cuarto, siendo la quinta y última posición para el Palafrudell.

En la competición femenina el trofeo se lo ha llevado el Vila-sana, que ganó los dos partidos que jugó, ambos el sábado, superando 6-2 al Girona y 3-1 al Alpicat, partido este que también contabilizaba para la Lliga Catalana.

Después de quedarse fuera de la Final Four de la Lliga Catalana, el Pons Lleida afrontará dos partidos amistosos durante esta semana. Mañana recibirá en el Onze de Setembre al Reus, en un partido previsto para las 19.00, mientras que el segundo encuentro de preparación será el sábado, tambien en el pabellón leridano, en esta ocasión ante el equipo francés del Saint-Omer, uno de los equipos punteros de la Liga francesa. Este encuentro se disputará a las 17.00.

Por otra parte, ayer se completó la relación de equipos que disputará en Lleida la Final Four de la Lliga Catalana. El Barça, que se clasificó ayer al derrotar 6-1 al Caldes, se enfrentará en semifinales el día 11 al Igualada (18.30), mientras que a las 16.00 jugarán Reus y Calafell. La final será el domingo.