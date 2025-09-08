La Cursa de la Cordera reúne a unos 350 participantes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La localidad de Albesa acogió ayer la tradicional prueba de la Cursa de la Cordera, que es además la 46 edición del Memorial Josep Fontanet, que congregó a unos 350 participantes distribuidos entre las carreras de 10 y 5 kilómetros, la caminata de 5K y las pruebas infantiles.

Esta prueba, que se integra en el circuito de la Lliga Ponent 2025, se organizaba tradicionalmente en Albesa el 16 de agosto, día de Sant Roc, y es la carrera más antigua documentada en Catalunya ya que data de 1590. Estaba concebida como una carrera pedestre popular, lúdica pero a la vez muy competitiva en la que corrían jóvenes sin preparación atlética. Durante generaciones se convirtió en una disputa deportiva entre poblaciones vecinas. El nombre procede del premio que se le daba al ganador, una cordera.

En la categoría principal de 10 kilómetros, Sergi Martínez del equipo Brooks se proclamó campeón con un tiempo de 37 minutos y 27 segundos. El podio lo completaron Sancho Ayala (Fondistes Solsonés) con 38 minutos y 21 segundos, y Alejandro Renales (Almiramar) que registró 38 minutos y 26 segundos. En categoría femenina, la independiente Maite Farran se impuso con 43 minutos y 31 segundos, seguida por Elisa Lladós (Pons Thai Runners) con 44 minutos y 16 segundos, y Alba Noguera, también independiente, que marcó 47 minutos y 7 segundos.

La modalidad de 5 kilómetros también deparó una intensa competición donde Javier Castells de Finques Prats Runners lideró la clasificación con un tiempo de 16 minutos y 34 segundos. El podio masculino lo completaron el independiente Sergi Bonjoch (17 minutos y 56 segundos) y Juanma Fernández, también de Finques Prats Runners, con 18 minutos y 58 segundos.

En la categoría femenina de los 5 kilómetros, Clàudia Pinós del Lleida Unió Atlètica dominó la carrera parando el cronómetro en 21 minutos y 5 segundos. La segunda posición fue para Noemí Aumedes (Xafatolls) con 22 minutos y 12 segundos, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó Raki Garsaball (Pons Thai Runners), que finalizó con un tiempo de 23 minutos y 3 segundos.