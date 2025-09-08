¿Quién es quién en el nuevo Lleida CF? Repasamos la plantilla que jugará a Tercera RFEF

El Lleida CF inicia su particular travesía en el desierto tras haber descendido administrativamente por deudas a la plantilla. La mejor noticia y el objetivo ya cumplido del club es que esta temporada seguirá compitiendo, después de que estuviese en serio peligro su continuidad como entidad. La segunda buena noticia y muy importante es que, pese a estar asomado al abismo, cuenta con el impagable mayoritario apoyo popular. El aficionado no repara tanto en que la millonaria deuda con Hacienda y Seguridad Social sea una losa muy complicada de quitarse de encima y que, en todo caso, requiere de años y años de máxima austeridad. Ni tampoco quiere que se recuerde a cada momento que el club ha estado pésimamente gestionado, no ya en los últimos años desde su refundación en 2011, sino ya desde la extinta UE Lleida que tuvo que recurrir a un concurso de acreedores como en el que ahora está inmerso el club heredero. Y es que los sentimientos no se compran y el corazón perdona todo y más cuando el amor es incondicional.

La apuesta por una plantilla mayoritariamente formada por gente de casa, con el veterano capitán Òscar Rubio como estandarte, así como el sentimiento de pertenencia e identificación con unos colores y una tierra son las grandes bazas, junto con el apoyo incondicional de la afición, con las que cuenta el Lleida en esta etapa de transición que puede ser muy larga si el club logra superar este trance.

Al igual que el Mollerussa, el Lleida también tiene como objetivo deportivo mantener la categoría. Otra cosa sería ahora mismo no tener los pies en el suelo y no tener consciencia de la situación. Después, a medida que avance la competición, se podrá hablar, si todo va bien, de mayores objetivos.

Qui és qui al Lleida CF?