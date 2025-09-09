El Andorra sufre en Eibar su primera derrota

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Eibar no se descolgó de la zona alta de la Segunda división después de imponerse ayer al Andorra por 2-0 en Ipurua, en el partido que cerró la cuarta jornada. Los dos equipos perdonaron sus dos mejores ocasiones del primer tiempo, sobre todo en el caso local con un penalti detenido por Nico Ratti a José Corpas, y en la segunda parte cambió el escenario con el tempranero gol de Sergio Cubero (1-0). El conjunto andorrano, con la presencia en el palco de Gerard Piqué, se lanzó a por el 1-1, pero no tuvo puntería, con el palo evitando la igualada, y el Eibar sentenció en los compases finales con el tanto de Javi Martínez para acabar con el invicto de su rival (2-0) y situarse con 7 puntos en la tabla.

Después de cuatro jornadas disputadas, es líder el Racing, que ha ganado sus cuatro partidos, con el Sporting segundo a tres puntos.