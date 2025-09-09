El leridano Lluís Rodríguez gana el Estatal e irá al Dakar

Lluís Rodríguez será uno de los leridanos que competirán del 3 al 17 de enero en el Dakar 2026 en Arabia Saudí y lo hará como vigente campeón de España de Rallyes Todo Terreno, en la categoría T2, tras la disputa de la quinta y penúltima prueba del campeonato, el Cierzo Rally–Ejército de Tierra, una de las pruebas más exigentes del calendario. Participará por segunda vez, pero con el matiz de que en la primera ocasión lo hizo en el denominado Dakar Classic en 2022, al volante de un Toyota Land Cruiser del año 1992 preparado por él mismo.

Ahora se ha marcado como objetivo acabar la cita más dura del mundo de los raids pilotando otro Toyota, esta vez el modelo VDJ 200 y en la categoría stock. Se trata de una categoría que “resucitará” el Dakar en la próxima edición con vehículos de producción (antes conocidos como T2), que son 4x4 de serie con modificaciones limitadas, diseñados para ofrecer una aventura más asequible frente a los prototipos más complejos de la categoría Ultimate (T1). “En el Dakar no voy con ninguna expectativa a nivel competitivo. El reto es acabar”, admite. Antes de afrontar la prueba dakariana tiene previsto ultimar su preparación el mes de octubre, aunque no ha decidido todavía en cuál. “Por un lado está el Rally TT Cuenca los días 3 y 4 de octubre que es la última prueba del Campeonato de España, pero no tengo necesidad de disputarla porque ya soy campeón. Y luego está la Baja Portalegre entre el 232 y el 25 de octubre, que es prueba FIA y la mejor del campeonato portugués. Creo que haré esta”, explica.

Para la conquista del Campeonato de España de Rallyes TT en la categoría T2 ha contado como copiloto con el joven Fernando Giménez, pero para el Dakar ha optado por alguien más experimentado como es Marc Martínez. “Al tratarse de una prueba mucho más dura necesito a alguien que tenga buena mano como mecánico”, argumenta para esta elección.

El principal coste para participar en el Dakar es el vehículo y su mantenimiento y el coste de las inscripciones lo sufraga con fondos propios y con patrocinios, que espera poder recabar durante el mes de noviembre cuando se acerque la cita saudí.