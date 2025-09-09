“Estar en la Liga U22 es una señal de ambición”

Borja Comenge dijo ayer, durante su presentación como entrenador del nuevo equipo U22 del Força Lleida, que su creación y la decisión de participar en la nueva Liga organizada por la ACB, la FEB y el Consejo Superior de Deportes (CSD) “es una señal de ambición” por parte del club, y aunque reconoció que todavía hay algunas dudas sobre el funcionamiento de la nueva competición", defendió que “da posibilidades a nuestros jugadores. La idea es muy buena, una Liga U22 hace tiempo que hacía falta porque ayudará a completar la formación de jugadores de nivel. Ahora mismo, el paso directo del periodo formativo al profesionalismo es muy difícil”.

Joaquín Prado, director deportivo del club, consideró la participación en esta nueva Liga como “un proyecto estratégico paa el club, una oportunidad para que los jugadores den el paso al profesionalismo de una manera progresiva y con garantías” y calificó como ideal la elección de Comenge para hacerse cargo de este grupo de jugadores. “Todos en el club teníamos claro que Borja es la persona ideal para llevar el equipo. Es un entrenador de primerísimo nivel en el campo formativo y tiene la filosofía del club muy interiorizada”, además de que ha formado parte de la entidad en diferentes etapas y cargos.

Borja Comenge explicó que “mi objetivo personal es intentar ayudar en todo lo que pueda a encajar el equipo” y recordó que “tenemos un patrimonio de jugadores que, sin este proyecgto U22, se encontrarían con una realidad muy diferentes, jugando en Primera o en Segunda Catalana o marchándose a otros clubes. Ahora pueden tener una transición para llegar a ser jugadores profesionales, después ya se verá a qué nivel llega cada uno, pero se trata de ayudarles a que sean lo mejor posible como jugadores. Esta es la idea del proyecto”, aunque insistió en que a los clubes les falta fodavía información: “Aún no sabemos cuándo jugaremos ni contra quién”. Prado valoró que “con este proyecto el club es mejor y para los jugadores es un regalo. Es bueno para clubes como el nuestro”.

Prado destaca que en la plantilla los canteranos serán mayoría

Joaquín Prado destacó que la plantilla para la Liga U22, “ya está formada en un 80%” y que en ella “casi la totalidad de jugadores son de la cantera o del entorno” y que esa será la línea identitaria del proyeco. “Es una Liga que tendrá una visibilidad importante”, destacó, “por lo que vamos a ser un buen espejo. Nuestra idea es becar a jugadores, como primera opción leridanos, la segunda que sean catalanes y una tercera abierta a jugadores extranjeros que tengan proyección”. Los diez jugadores que hay ahora son Albert Marvà, Sergi Mestre, Martí Ibars, Ivan Montull, Xavi Arredondo, Novak Brkic, Bru Pallàs, Roger Fernández, Marc Gustran e Ibrahima Khalilou Dabo, además de los júniors de la base Marc Ros, Edu Galatanu i Izan Martos.