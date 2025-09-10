Bernal se impone en una nueva etapa marcada por las protestas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, se impuso ayer en la insólita decimosexta etapa de La Vuelta a España, recortada a 8 kilómetros de la meta por las protestas propalestinas que bloquearon la carretera. La jornada, de 159,9 km entre Poio y Mos-Castro de Herville, quedó neutralizada tras la irrupción de manifestantes que coreaban consignas a favor de Palestina e impedían el paso de los corredores. La organización anunció minutos antes que el resultado se decidiría en ese punto, lo que transformó el desenlace en un sprint improvisado.

El colombiano, que en 2022 estuvo al borde de la paraplejia por un grave accidente, batió al vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step) para lograr un triunfo tan extraño como simbólico. El grupo de favoritos, liderado por Jonas Vingegaard y Joao Almeida, llegó a casi seis minutos. El danés mantiene el maillot rojo con 48 segundos sobre el portugués.

Las protestas que obligaron a recortar la etapa tuvieron un fuerte eco en Pontevedra. Cientos de personas se concentraron en el puente de A Barca y en la rotonda de Manuel del Palacio con banderas palestinas y lemas como “Non é unha guerra, é un xenocidio” o “Israel asesina, La Vuelta patrocina”, en alusión al equipo Israel-Premier Tech. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), participó en la movilización, calificó de “masacre” los ataques en Gaza y criticó la “tibieza” de la comunidad internacional. En cambio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que la capital acogerá sin cambios la última etapa y advirtió de que no permitirá disturbios: “Habrá tolerancia cero”.