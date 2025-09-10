Listos para la categoría

La plantilla del Vallfogona de Balaguer para la temporada 2025-26 ha renovado un bloque joven y ha incorporado refuerzos de gran nivel. - MIQUEL TORRADES

Publicado por ÀLEX GARGALLO

Tras dominar el grupo 15 de Tercera Catalana, el Vallfogona de Balaguer afronta ahora un desafío aún mayor: consolidarse en Segunda Catalana sin renunciar a la ambición de seguir creciendo. El conjunto dirigido por Ronal Sneider llega a la nueva categoría después de proclamarse campeón de Liga con solo dos derrotas en toda la pasada temporada.

Para ello ha mantenido el bloque de quince futbolistas y ha incorporado varios refuerzos que encajan en su filosofía: “Somos un equipo valiente, con una idea clara de juego y con la intención de ser protagonistas con el balón. Ahora bien, sabemos que la categoría es muy exigente y que tendremos que adaptarnos”, reconoce el técnico.

La adaptación, sin embargo, debería ser más sencilla: Sneider inicia su tercera campaña en el banquillo y gran parte del vestuario acumula ya varias temporadas compitiendo juntos. Con uno de los presupuestos más bajos del grupo cinco, pero con la ilusión intacta de un recién ascendido, el Vallfogona se prepara para un curso complicado, aunque reforzado por la progresión de la entidad.“Este año se han dado pasos adelante con la creación de una peña de animación y una nueva metodología de trabajo”, concluye.