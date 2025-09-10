Partidos del Hiopos Lleida en TV3 y TVE: hasta 14 encuentros serán retransmitidos en abierto

El Hiopos Lleida podrá verse, en principio, en abierto en 14 partidos. En la pista del Barça y en casa ante el Tenerife y el Andorra por los canales de TVE. Y el resto por TV3: Fuera ante Joventut, Manresa, Bilbao, y Girona, y en el Barris Nord ante Baskonia, Manresa, Girona, Joventut, Barça, Bilbao y Gran Canaria. DAZN retransmitirá el resto.

El equipo abrirá la Liga el 4 de octubre a las 21.00 con el Breogán

El Hiopos Lleida empezará la Liga Endesa 2025-26 recibiendo al Breogán el sábado 4 de octubre a las 21.00 horas en el Barris Nord. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) publicó ayer el calendario completo de la competición.

Tras su debut ante el Breogán, el Hiopos Lleida visitará al Barça en la segunda jornada (12 de octubre, 12.30), para posteriormente recibir al Valencia Basket (19 de octubre, 17.00) y jugar contra el Granada en el Barris Nord (25 de octubre, 18.00). La quinta jornada le enfrentará como visitante al Joventut (2 de noviembre, 12.00). Uno de los partidos más esperados por la afición burdeos será la visita del Real Madrid al Barris Nord, programada para el sábado 20 de diciembre correspondiente a la jornada 11. Será a las 19.00 horas.

La última jornada, la 34, está prevista que se dispute en principio el viernes 29 de mayo, donde habrá horarios unificados, aunque la ACB los definirá cuando se acerque la fecha. El Hiopos Lleida cerrará la temporada regular visitando al UCAM Murcia.