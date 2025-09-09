Calendario del Hiopos Lleida: ya se conocen los horarios de todos partidos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida comenzará la Liga Endesa 2025-26 como local recibiendo al Río Breogán el sábado 4 de octubre a las 21:00 horas en el Barris Nord. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha hecho público este martes el calendario completo de la competición.

La primera jornada del campeonato liguero se disputará durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, con nueve encuentros repartidos entre el sábado y el domingo. Entre los partidos más destacados de esta primera fecha, además del Hiopos Lleida, se encuentra el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Dreamland Gran Canaria el domingo 5 a las 12:30 horas, así como el Valencia Basket contra el Barça, que cerrarán la jornada el domingo a las 19:00 horas.

El calendario de la primera vuelta

Tras su debut contra el Breogán, el Hiopos Lleida visitará al Barça en la segunda jornada (12 de octubre, 12.30 h), para posteriormente recibir al Valencia Basket (19 de octubre, 17.00h) y jugar contra el Coviran Granada en el Barris Nord (25 de octubre, 18.00 h). La quinta jornada les enfrentará como visitantes al Joventut de Badalona (2 de noviembre, 12.00 h).

Uno de los partidos más esperados por la afición ilerdense será la visita del Real Madrid al Barris Nord, programada para el sábado 20 de diciembre correspondiente a la jornada 11. Será a las 19.00 horas.

La recta final de la temporada regular

La competición regular se extenderá hasta finales de mayo de 2026, con la jornada 34 y última prevista para el viernes 29 de mayo, donde todos los partidos se disputarán de forma simultánea, aunque la ACB aún no ha definido los horarios exactos para esta fecha. El Hiopos Lleida cerrará la temporada regular enfrentándose al UCAM Murcia.

Descarga el calendario completo: