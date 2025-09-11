El proyecto más estable

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

La Seu d’Urgell F.C. encara su quinta campaña consecutiva en Segunda Catalana con ilusión pero también con los pies en el suelo. La pasada temporada el equipo finalizó en novena posición, tras un tramo final sólido en el que solo perdió uno de los últimos ocho partidos, asegurando la permanencia con cierta comodidad. Este año, el objetivo sigue siendo el mismo: mantenerse en la categoría y consolidarse como un equipo competitivo. Así lo señala su técnico, Iván Vigo, renovado una temporada más: “Nuestro objetivo no es ni mucho menos ascender ni estar entre los cinco primeros. Lo que queremos es competir en cada partido y, en abril, ver por qué debemos luchar”

Con una combinación de jóvenes talentos y jugadores veteranos, La Seu afronta el nuevo curso confiando en la continuidad del grupo que tan buen rendimiento ofreció el año pasado. En este sentido, Vigo explica: “Hemos hecho cinco incorporaciones, pero todas son juveniles. La apuesta es totalmente por gente de aquí, nada de fichajes de fuera”. El entrenador es consciente de la dificultad que presenta la categoría. “El año pasado, entre el octavo y el duodécimo había muy pocos puntos de diferencia, y este año parece que será igual”, concluyó.