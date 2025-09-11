La Audiencia Nacional abre diligencias por las protestas propalestinas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir diligencias a raíz de la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio por presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos contra los promotores del boicot al equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España.

Así lo avanzó ‘El Periódico’ y confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas, que precisaron que el juez ha preguntado a la Fiscalía su postura sobre si admitir o no a trámite la denuncia, que se dirige contra organizaciones y partidos políticos que “han promovido activamente la exclusión” del equipo israelí. En este sentido, la Policía va a desplegar 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la carrera.

En el aspecto deportivo, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) se impuso en la decimoséptima etapa, disputada entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, de 143,2 km, en la que conservó el maillot rojo de líder el danes Jonas Vingegaard.