Carrera reivindicativa

El momento de la salida con la joven Alba Capell entre los corredores adultos. - GERARD HOYAS

Térmens acogió ayer la 39 edición de la Cursa de la Diada, prueba puntuable para la Lliga Ponent 2025 que congregó a alrededor de 600 participantes entre todas sus modalidades: carrera de 10K, carrera por parejas, caminata y carreras infantiles.

En la categoría principal de 10 kilómetros, el equipo Xafatolls dominó por completo el podio masculino. Roc Bellostas se alzó con la victoria con un tiempo de 31’46”, seguido de Pau Aiguadé, con 32’50”, y de Muhammad Lamin Bah, con 32’57”.

La gran sorpresa llegó en la categoría femenina, donde la tarraconense Argentina Oria pulverizó el récord de la prueba con un tiempo de 36’45”. El segundo puesto fue para la atleta del Xafatolls, actual récord woman, Núria Tilló (Xafatolls) con 39’11”, mientras que el podio lo completó Emma Carreras, del Km0 Ponent, campeona de Catalunya de maratón con 39’27”.

En cuanto a la modalidad Ekiden, por parejas, el equipo formado por Oriol y Edgar ganó con 35’09”. Segundos fueron Víctor Cuenca y Josep Forcada con 35’57”, y terceros César y Pere con 36’09”. El Campeonato de Catalunya de policías y bomberos se lo llevaron Xavier Sahuquillo (CA Borges) y Raki Garsaball (CEME).

La ya tradicional cita mantuvo su vertiente reivindicativa y en esta edición la temática fue la defensa de la lengua catalana. Por ello, las camisetas de los participantes mostraron el lema “El català, fes-lo córrer” y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de elegir su palabra favorita en catalán para lucirla en su dorsal, junto al número y nombre del atleta.