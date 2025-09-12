La UEFA duda si aceptar el Villarreal-Barça en Miami

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Comité Ejecutivo de la UEFA no se pronunció todavía sobre la petición hecha por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports Villarreal-Barcelona se juegue en Miami y anunció que llevará a cabo una ronda de consultas entre todas las partes, incluidos aficionados.

La UEFA confirmó que su Comité Ejecutivo debatió ayer en Tirana las solicitudes de España y también de Italia, en su caso para que el Milan-Como se juegue en Perth (Australia) en febrero, y reconoció que “se trata de una cuestión importante y cada vez más relevante”, por lo que desea recabar las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva.

En un comunicado, el organismo señaló que para aprobar la disputa de un partido de liga nacional fuera del país de origen y en concreto fuera del territorio de la UEFA “hay muchas cuestiones que resolver y, como organismo rector europeo, la UEFA tiene la responsabilidad de tener en cuenta todos estos factores”. “En consecuencia, no se ha tomado ninguna decisión, pero la UEFA llevará a cabo una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados”, avanzó.

La UEFA no es partidaria del traslado de partidos de Liga como los solicitados por España para promocionar la competición y por Italia, ante la ocupación del estadio del Milan por los Juegos de Invierno del año que viene cuando tiene que enfrentarse al Como en febrero. El traslado de un partido de LaLiga a Miami, que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF, cuenta con el rechazo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y también del Real Madrid, que ha pedido a la UEFA y a la FIFA que no lo autorice.

Lo que sí decidió ayer el Comité Ejecutivo de la UEFA fue designar al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid para que albergue la final de la Liga de Campeones masculina de 2027, mientras que el estadio Nacional de Varsovia será la sede de la final femenina de la competición ese año.

Thiago Alcántara será ayudante de Flick

El exfutbolista español Thiago Alcántara, que jugó en el FC Barcelona entre 2009 y 2013 y que pasó por las categorías inferiores de La Masia, se incorporó oficialmente ayer al cuerpo técnico de Hansi Flick en calidad de asistente en temas tácticos, colaborando en la preparación de los entrenamientos.

Retiran una de las denuncias contra Asencio

Una de las dos jóvenes de Gran Canaria que denunciaron a cuatro canteranos del Real Madrid por difundir vídeos sexuales tomados sin su consentimiento ha retirado la acusación contra Raúl Asencio, tras haber recibido de este jugador una carta de disculpas y una compensación económica.

El gol de Ferran al Mallorca debió anularse

El Comité Técnico de Árbitros difundió ayer que el gol de Ferran Torres en Son Moix no debía subir al marcador y que las manos de Balde en el Ciutat de València fueron justamente penalizadas.