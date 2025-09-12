Un leridano en el Mundial

El piloto de Bellpuig Adrià Monné será uno de los tres representantes españoles que disputará este fin de semana la penúltima prueba del Mundial de Motocross que se celebrará en China. El joven leridano de 20 años, del equipo júnior de la Real Federación Motociclista Española (RFME), llega al circuito de Shanghái tras haber mostrado un excelente rendimiento en la última cita del Campeonato de Europa de 250 cc en Turquía y estar muy cerca de conquistar el de España de MX2.

Monné (GasGas) ha podido disputar entero este año el Europeo, que constaba de once carreras, de la mano del equipo de la Federación consiguiendo un podio en Italia, al ser tercero, y clasificándose en el duodécimo puesto de la general, a un paso del Top 10 que era su objetivo. “No pude correr una prueba del Europeo y son puntos que pierdes, pero estoy contento porque si esta carrera que no pude hacer la hubiese disputado habría acabado con seguridad entre los diez primeros del campeonato”, explica en declaraciones a SEGRE desde China. Este logro le ha permitido asegurar su participación no solo en la prueba china en categoría MX2, sino también en la ronda final del Mundial que se disputará en Darwin (Australia), consolidando así su presencia en el circuito internacional. Tras un rápido y casi testimonial paso por el Mundial de MX2 en 2023 junto a la estructura VIP Lounge (solo corrió dos carreras y el pasado año no pudo competir fuera), ahora le ha llegado nuevamente la oportunidad. “Estoy muy ilusionado y muy contento por haber sido seleccionado por la RFME”, declara el piloto leridano, al que la estructura federativa se hace cargo de todos los gastos que conllevan estas pruebas internacionales, alojamientos incluidos, aunque él debe hacerse cargo de los vuelos.

Tras su periplo internacional por las dos pruebas mundialistas, su siguiente objetivo será conquistar el título de España de la categoría Elite MX2. Monné, cuya trayectoria deportiva se ha forjado bajo la tutela del expiloto de Linyola Dani Hernández, se colocó líder en la quinta prueba disputada en mayo en Calatayud (Zaragoza) y faltan dos carreras para concluir el campeonato, la primera los días 27 y 28 de este mes en Alhama de Murcia y la otra el 18 y 19 de octubre en Malpartida (Cáceres). “Solo llevo nueve puntos de ventaja al segundo clasificado, así que lo tengo que hacer bien y no me puedo confiar”, concluye.