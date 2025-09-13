A mejorar el sexto puesto

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Club Esportiu Alguaire afronta la nueva temporada con ilusión y ambición renovada, con el objetivo claro de luchar por el play off. La gran novedad llega en el banquillo: el técnico Toni Ciruela toma el relevo con la misión de convertir al Alguaire en un equipo competitivo y con identidad propia. “El objetivo del club es intentar quedar mejor que la campaña pasada. El año pasado terminamos en sexta posición, así que lo que buscamos es entrar en el play off”, destaca.

Tras un ascenso meteórico que lo llevó de Tercera a Primera Catalana en solo dos años, el equipo vivió una exigente campaña en la máxima categoría territorial, en la que no logró consolidarse. La temporada pasada, en su primer curso tras el descenso, el conjunto finalizó en una meritoria sexta posición, quedándose a cuatro puntos de los puestos de ascenso.

La plantilla mantiene una base sólida con renovaciones de jugadores formados en casa, complementados con jóvenes refuerzos con experiencia en ligas más competitivas. El entrenador tiene claro que el objetivo es “llegar a la jornada 1 con el sistema de juego bien aprendido. A partir de ahí intentaremos ganar todos los partidos y la propia competición nos dirá dónde estamos”, explicó.