El Moto Club Segre acusa a la Catalana de inacción en el cierre del Circuit

El Moto Club Segre replicó a la Federación Catalana respecto al cierre del Circuit de Bellpuig reafirmando que no ha sido un acontecimiento inevitable, sino el resultado de una falta de acción y liderazgo institucional.

En un comunicado oficial, el club expresó su desacuerdo con las declaraciones de la Federación Catalana de Motociclismo, que negó cualquier responsabilidad en el cierre. El club lamenta especialmente que, tras el anuncio del cierre por parte de la Generalitat el 12 de mayo, tuvieron que enfrentarse solos a la situación sin apoyo institucional. “Creemos firmemente que la Federación ha hablado con la Generalitat y que su actuación ha tenido una incidencia negativa en el desenlace. Y si realmente no sabían nada, todavía es más grave”, sostienen desde el Moto Club.

El club recordó la relevancia histórica del circuito, sede de campeonatos europeos, mundiales, estatales y catalanes, y denunció que, pese a su trayectoria, la Federación no defendió su continuidad. Finalmente, advierte que si no cambia la gestión federativa, otros circuitos podrían correr la misma suerte.”Queremos una Federación que defienda circuitos, pilotos y clubes, no sillas ni sueldos. Bellpuig es un aviso: si no hay un cambio de rumbo, otros circuitos pueden seguir el mismo destino”, concluye el comunicado del Moto Club Segre.