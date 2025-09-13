Encuentra: “La evolución del equipo va muy bien”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida disputa hoy su tercer amistoso de la pretemporada. El equipo de Gerard Encuentra visita al Andorra en el pabellón del Prat Gran d'Escaldes Engordany (19.30) en el VIII Trofeu d'Escaldes Engordany, en un partido en el que el técnico leridano le da una importancia relativa al resultado, ya que lo más importante es ir conjuntando al equipo de cara al inicio de Liga, que será el 4 de octubre en el Barris Nord ante el Breogán. El equipo leridano ha disputado hasta ahora dos partidos, en los que ha sufrido sendas derrotas, 78-62 ante el Joventut y 81-78 ante el Manresa, ambos dentro del Torneig de Sant Julià de Vilatorta. El Andorra, por su parte, también ha disputado dos encuentros, saldados con victoria ante el Manresa (101-96) y derrota ante el París (90-103).

“Es un entrenamiento que nos ha de ssrvir para poner en práctica todo lo que hemos estado trabajando”, explicaba ayer Gerard Encuentra. “Ahora se trata de intentar crear nuevas sinergias y Andorra será una buena prueba porque jugamos ante un rival de nuestra Liga, que nos exigirá mucho”, añadiendo que “lo menos importante es el resultado, y lo que buscamos es ir cogiendo rodaje... será un buen entrenamiento para seguir progresando”, señaló el técnico del Hiopos Lleida.

Sobre la pretemporada, una vez incorporado Kristers Zoriks, indicó que “estamos trabajando bien, siempre hay algún jugador que tiene alguna molestias y ha de parar, aunque eso nos pasa a todos los equipos, pero ahora ya estamos todos y creciendo día a día. La evolución, dentro de los parámetros que yo busco, está yendo muy bien”, concluyó.

Por otra parte, el club anunció ayer que Natural Optics se ha convertido en nueva empresa patrocinadora del Força Lleida para esta temporada 2025-2026 y que será el patrocinador principal del Trofeu Ciutat de Lleida, que se disputará el 26 de este mes en el Barris Nord, en un partido que enfrentará al Hiopos Lleida con el Barcelona y que se jugará a las 20.00. Las entradas se pondrán a la venta este lunes, día 15 y, ese mismo día se informará sobre los precios, puntos de venta y el resto de información relevante, tanto para abonados como público en general.