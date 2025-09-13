Un patrocinio con historia

Prefabricats Pujol volverá a ser esta temporada 2025-2026 el patrocinador principal del CFJ Mollerussa, con lo que se renueva un patrocinio que dura ya 43 años de forma ininterrumpida y que se acerca al medio siglo de duración, algo poco habitual en el mundo del deporte. El presidente del club, Andreu Subies, y el director general de Prefabricats Pujol, Jordi Pujol, han firmado el acuerto de renovación de este patrocinio histórico, que se inició en 1982. Hasta entonces, la camiseta del Mollerussa había sido blanca, sin ningún patrocinador. Tras la firma del acuerdo los jugadores del equipo, que esta temporada vuelve a competir en la Tercera RFEF, se fotografiaron con la nueva equipación, junto a Subies y Jordi Pujol y Miquel Pujol, copropietarios de la empresa.

En la fima de renovación del acuerdo, Jordi Pujol mostró su confianza en la nueva junta directiva del club, que preside Subies. “Estamos contentos e ilusionados con la nueva directiva y el nuevo proyecto que se está llevando a cabo”, explicó. “Con este nuevo acuerdo seguimos demostrando nuestro apoyo al club”, añadió.

Por su parte, el presidente del Mollerussa, Andreu Subies, se mostró muy satisfecho por la renovación del acuerdo de patrocinio. “Como presidente del CFJ Mollerussa, juntamente con toda la directiva, estamos muy orgullosos de que Prefabricats Pujol siga dando su apoyo a esta entidad centenaria, haciendo que con su impulso y el de las demás empresas del Pla d’Urgell y las comarcas de Lleida, trabajemos para que el club tenga una estabilidad evidente y alcance nuevos logros y retos dentro de los objetivos de presente y de futuro que tenemos en la entidad”, valoró.

Desde su primer patrocinio, en 1982, el nombre de Prefabricats Pujol ha estado vinculado a la imagen del Mollerussa y, actualmente, además de ser el patrocinador principal del CFJ Mollerussa, la firma del Pla d’Urgell lo es también de la Fundació Esportiva Joventut Mollerussa, que engloba a todos los equipos del club.

Subies destacó el reto que supone “llegar a los 50 años de esta vinculación ininterrumpida”, recordando que ambas partes “compartimos valores y enraizamiento con el territorio”, por lo que este acuerdo “reafirma la voluntar de seguir caminando juntos en el presente y en el futuro del club”. El Mollerussa, junto a la desaparecida UE Lleida, el único club leridano que ha jugado en Segunda A.