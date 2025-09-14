El Mollerussa se queda en blanco delante de un poderoso Hospitalet (1-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Mollerussa ha empezado con las ideas muy claras y jugando a campo contrario. Los visitantes han demostrado su pólvora en ataque y a la primera llegada, el lateral Pentelei, ha rematado desde la frontal en el travesaño de la portería de Batalla, que no podía llegar de ninguna manera.

El Hospitalet ha pasado a dominar el partido, pero el Mollerussa se defendía con comodidad y amenazaba a la contra con Lamin y Dueso. Después de unos minutos de pocas llegadas, en una falta de Franki en la frontal, que ha visto tarjeta amarilla, Dani Hernández ha colocado la pelota en la escuadra y Batalla se ha estirado para salvar el primer gol.

La más clara ha llegado en el minuto 39, en una gran parada de Batalla con el cuerpo cuando ya se cantaba el gol del Hospitalet en un chute a bocajarro desde el área pequeña. Los de Kiku Parcerisas, lejos de cerrarse ha tenido la última ocasión de la primera parte con un remate de cabeza de Dueso en el palo.

Después del paso por vestuarios, en el minuto 53, Àlex Sanz a cometido penal sobre Buba y Pol Ballesteros lo ha transformado para situar el 0-1 en el marcador. El Mollerussa se ha repuesto rápidamente con unas manos dentro del área de Dani Molina que el árbitro ha señalado como penal, Lamin, por segunda semana consecutiva, ha marcado el empate desde los once metros.

Los barceloneses han dominado la posesión de la pelota, pero Lamin a la contra ha perdonado el segundo en una buena acción por la banda derecha. El Hospitalet ha sentenciado al partido con una jugada a espaldas de la defensa que ha finalizado Flavio al segundo palo. El Mollerussa lo ha intentado hasta el final sin acierto y se queda sin puntuar contra uno de los mejores equipos de la categoría.