FÚTBOL
El Balaguer, campeón de la Copa Lleida
Los tantos de Nico Aires y Albert Delgado dan el triunfo a los de la Noguera ante el Balàfia
❘ TORREFARRERA ❘ El Balaguer salió victorioso por segunda vez en la final de la Copa Lleida, en un duelo en el que los de la Noguera derrotaron al Balàfia (2-0). El primer tiempo tuvo pocas ocasiones. La más clara, una del Balàfia en la que Querque desvió un balón con la punta de los dedos. En la segunda parte, el Balaguer tomó la iniciativa en el juego. Nico Aires marcó de cabeza el 1-0 en el minuto 64. Con el Balàfia volcado en área contraria, el Balaguer sentenció al contraataque en una jugada que culminó Albert Delgado con el 2-0 definitivo.