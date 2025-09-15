El Balaguer, campeón de la Copa Lleida

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ TORREFARRERA ❘ El Balaguer salió victorioso por segunda vez en la final de la Copa Lleida, en un duelo en el que los de la Noguera derrotaron al Balàfia (2-0). El primer tiempo tuvo pocas ocasiones. La más clara, una del Balàfia en la que Querque desvió un balón con la punta de los dedos. En la segunda parte, el Balaguer tomó la iniciativa en el juego. Nico Aires marcó de cabeza el 1-0 en el minuto 64. Con el Balàfia volcado en área contraria, el Balaguer sentenció al contraataque en una jugada que culminó Albert Delgado con el 2-0 definitivo.