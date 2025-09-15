El caos reina en la Vuelta

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Vuelta 2025 terminó ayer de forma abrupta después de que manifestantes propalestinos y en contra de la participación del equipo Israel-Premier Tech detuviesen la carrera en la última etapa a poco de entrar en Madrid y en medio del caos que empezaba a apoderarse de la capital. Un total de 22 policías resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos durante los incidentes, en los que dos personas fueron detenidas.

En los primeros kilómetros Jonas Vingegaard celebró la que ha sido su tercer ‘grande’ tras sus dos Tours de Francia, el UAE su gran carrera, a pesar de no ganar la general, y los demás lo que entendían su éxito, que para algunos equipos, como por el ejemplo el Burgos Burpellet BH, era llegar a Madrid.

Duró un rato el ambiente de celebración en el pelotón porque a medida que se iba llegando a Madrid la situación se iba caldeando y se veía que alcanzar la línea de meta, sobre la que había que pasar diez veces, iba a ser muy complicado. Fue imposible. Los manifestantes arreciaron en sus protestas, invadieron el recorrido por el que pasaba la carrera, los corredores tuvieron que detenerse y, después de un segundo intento de continuar, se dirigieron a los vehículos de sus equipos.

En la línea de meta el ambiente era peor y la organización canceló la etapa. Se desató el caos, volaron pancartas, cayeron vallas, se vivieron protestas no sólo pacíficas y hubo cargas policiales. Tampoco faltaron las cruces de reproches y declaraciones entre políticos de derechas y de izquierdas, ya un clásico en la política española.

La carrera acaba sin podios ni celebraciones

Aunque no hubo podios ni celebraciones como consecuencia de la cancelación de la etapa, sí que quedarán ganadores para la historia y el palmarés de la Vuelta. A Vingegaard le acompañan en el podio el portugués Joao Almeida y el británico Tom Pidcock. En cuanto a la clasificación por equipos, el ganador fue el UAE Emirates.