Goleada sin piedad

❘ BARCELONA ❘ El FC Barcelona cerró su debut en el Estado Johan Cruyff, que resultó talismán, con una goleada sobre el Valencia (6-0), en un partido resuelto gracias a un doblete de Fermín, otro de Raphinha y otro de Robert Lewandowski ante un adversario sin armas.

En el estadio habitual para el primer filial masculino y el primer equipo femenino, el Barça no acusó el escenario inédito para ellos y dominó desde el principio. De hecho, en el minuto 5 ya avisó Jules Koundé del peligro azulgrana mediante un tiro raso que repelió con acierto Julen Agirrezabala.

El Barça estaba en modo de ataque continuo ante un rival sin respuesta. En el minuto 10 Ferran Torres mandó alto un disparo tras un buen pase de Pedri y antes de la media hora llegó el 1-0 marcado por Fermín, que remató un profundo balón en largo de Pau Cubarsí.

Con ventaja mínima se llegó al descanso, pero en la segunda parte el Barça fue ya imparable para los valencianos. Raphinha, que no fue titular porque Flick le castigó por llegar tarde a la sesión de activación previa al partido, puso el 2-0 en el minuto 53 y tres más tarde, Fermín anotaba su segundo tanto para colocar el 3-0.

La única duda era ya cuál sería la diferencia final. Volvio a anotar el brasileño y se sumó a la fiesta Lewandowski, que aportó otro doblete, con el segundo tanto culminando una asistencia de Marc Bernal, que reaparecía después de una lesión eque le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante más de un año.

Fermín: “Siempre he querido quedarme en el Barcelona”

Fermín López, autor de un doblete en la goleada frente al Valencia (6-0), se mostró “muy contento” de seguir en el Barça después de que en el pasado mercado de fichajes recibiera el interés del Chelsea en ficharlo. “Siempre hay especulaciones pero al final siempre he querido estar aquí y lucharé para estar aquí muchos años”, dijo a Movistar LaLiga tras el encuentro disputado en el Estadio Johan Cruyff.

Sobre el partido, explicó que, si bien “al principio ha sido difícil”, el equipo ha jugado a un “gran nivel” y el marcador “así lo refleja”. Después de empatar en la tercera jornada frente al Rayo, el Barcelona recuperó la senda del triunfo ante el Valencia, en un partido en el que, según el futbolista azulgrana, se ha demostrado que el equipo va “en el buen camino”. “El mensaje es el mismo que el año pasado: jugar con intensidad y humildad. Creo que vamos por el buen camino. Tenemos que seguir así”, zanjó.