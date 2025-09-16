El Barça-Getafe también apunta al Johan Cruyff

Pere Milla fue héroe y villano: anotó el 1-0 pero se fue expulsado. - EFE

El Barça-Getafe de este domingo (21.00) apunta a jugarse también en el Estadi Johan Cruyff, que anteayer ya acogió la abultada goleada de los de Hansi Flick ante el Valencia (6-0), en un encuentro que contró con la presencia de 5.862 espectadores.

El club tiene previsto anunciar hoy mismo la sede del partido, para activar todo el proceso de sorteo de entradas entre los socios, como en el duelo de este pasado domingo. La entidad azulgrana ha descartado por completo el regreso a Montjuïc, ya que es imposible acondicionar el estadio en apenas una semana, después del concierto del último viernes del artista Post Malone, que también requeriría un cambio de césped. Además, también parece imposible regresar al Spotify Camp Nou para el choque de este domingo ante los de Bordalás.

Aunque el diario SPORT publicó ayer que el club había recibido el certificado de Final de Obra de la fase 1A, que permitirá acoger a 27.000 espectadores, el FC Barcelona aún no se ha pronunciado sobre ello y es el punto clave para el regreso al estadio.

Ante la proximidad del partido ante el Getafe, la entidad ve imposible cumplir con todos los trámites burocráticos esta semana y prevé que la vuelta al Camp Nou, con la capacidad para 27.000 aficionados, se produzca en el partido del domingo 28 ante la Real Sociedad, como paso previo a poder acoger también el Barça-PSG de la segunda jornada de la Fase Liga de Champions en el estadio.

❘ cornellà ❘ El Espanyol se rehízo de la expulsión con 2-1 de Pere Milla, autor del 1-0, y al 2-2 del Mallorca, para ganar (3-2) y ponerse tercero.

Lamine Yamal no entrena y es duda para Newcastle

Lamine Yamal tampoco se entrenó ayer con el resto de sus compañeros por las molestias en el pubis que le dejaron fuera del partido ante el Valencia. Por ello, es seria duda para el debut en Champions ante el Newcastle el jueves (21.00). En cambio, regresó al grupo Frenkie de Jong, que debería estar en el estreno europeo.

El derbi femenino podría cambiar de día y hora

El Barça anunció ayer que el derbi femenino de Liga F ante el Espanyol se disputará el sábado 27 (18.30), aunque avisó de que el partido podría cambiar de día y de hora por si es necesario que el equipo masculino juegue contra la Real Sociedad en el Johan Cruyff aquel domingo, lo que pasaría el derbi femenino al viernes.

El Madrid se estrena hoy en Champions en casa

El Real Madrid se estrenará hoy (21.00) en una nueva edición de la Champions recibiendo al Marsella en el Santiago Bernabéu, uno de los platos fuertes de una jornada inaugural en la que también debuta el Villarreal, visitando al Tottenham (21.00), y el Athletic Club, que se mide al Arsenal en el Emirates Stadium (18.45).