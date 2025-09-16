Marc Márquez acaba séptimo el test de Misano, por delante de su hermano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático fue escenario ayer de un importante test colectivo de la categoría reina de MotoGP en el que llegó a brillar Àlex Márquez, especialmente en la jornada matinal. El segundo clasificado del Mundial fue el más rápido en pista, aunque ese honor acabó llevándose Pedro Acosta en la tanda de la tarde.

Àlex Márquez firmó una mejor vuelta de 1:30.714 tras completar 30 giros, mientras que Acosta le superó a lomos de la KTM (1.30.374) y consiguió mantener su ventaja hasta el final de la prueba. Al de Mazarrón le siguieron Raúl Fernández con un tiempo de 1.30.761 (Trackhouse Team) y Franco Morbidelli, con 1.30.766 (Pertamin Enduro). Por lo que respecta a Marc Márquez, que ya podría ser campeón en la próxima cita de Motegi después de su victoria del pasado domingo, paró el cronómetro en 1.30.965 y terminó en la séptima posición, a pesar de una caída sin consecuencias. Por su parte, Àlex Márquez se quedó a 0.087 segundos de su hermano, firmando un tiempo de 1.31.052 y acabando octavo.

La atención del día se centraba en el rendimiento de Quartararo y su nueva Yamaha M1, pero el galo solo pudo ser decimoctavo, a más de un segundo de la cabeza.