FÚTBOL
Solsona, cantera y experiencia
CF Solsona. En la segunda temporada de Abel Martínez en el banquillo, el conjunto escapulado se marca la permanencia como meta principal para consolidar el proyecto
El CF Solsona encara un nuevo curso en la Segunda Catalana con la permanencia como principal objetivo, después de cerrar la temporada pasada a solo cuatro puntos de la zona de descenso. El entrenador, Abel Martínez, que renueva una temporada más y cumplirá la segunda en el banquillo escapulado, tiene un objetivo claro: mantener al equipo en la categoría. “Venimos de dos temporadas complicadas en las que nos salvamos en las últimas jornadas. Este año tenemos que ir partido a partido. Ahora mismo lo importante es consolidar el proyecto y crecer poco a poco”, dice.
Para la temporada, el Solsona sigue confiando en la cantera, la base de su proyecto. Han debutado seis juveniles en pretemporada y otros dos tendrán ficha del primer equipo. Pese a la juventud, han llegado cuatro incorporaciones con experiencia en la categoría: Candi Marcos, sin equipo en la última campaña; César Molina, procedente del San Lorenzo; Jesús Expósito, delantero del Sant Salvador; y el portero Jaume Figueras, que llega desde el Sant Llorenç. Para el técnico son “futbolistas que pueden aportarnos ese punto de veteranía y experiencia de haber jugado en otras categorías o más años en escenarios más hostiles”, explicó Martínez.