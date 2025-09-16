Solsona, cantera y experiencia

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El CF Solsona encara un nuevo curso en la Segunda Catalana con la permanencia como principal objetivo, después de cerrar la temporada pasada a solo cuatro puntos de la zona de descenso. El entrenador, Abel Martínez, que renueva una temporada más y cumplirá la segunda en el banquillo escapulado, tiene un objetivo claro: mantener al equipo en la categoría. “Venimos de dos temporadas complicadas en las que nos salvamos en las últimas jornadas. Este año tenemos que ir partido a partido. Ahora mismo lo importante es consolidar el proyecto y crecer poco a poco”, dice.

Para la temporada, el Solsona sigue confiando en la cantera, la base de su proyecto. Han debutado seis juveniles en pretemporada y otros dos tendrán ficha del primer equipo. Pese a la juventud, han llegado cuatro incorporaciones con experiencia en la categoría: Candi Marcos, sin equipo en la última campaña; César Molina, procedente del San Lorenzo; Jesús Expósito, delantero del Sant Salvador; y el portero Jaume Figueras, que llega desde el Sant Llorenç. Para el técnico son “futbolistas que pueden aportarnos ese punto de veteranía y experiencia de haber jugado en otras categorías o más años en escenarios más hostiles”, explicó Martínez.