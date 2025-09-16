Ya a la venta las entradas del Hiopos Lleida - Barça del Trofeu Ciutat de Lleida, que también pagarán los socios

Los socios del Hiopos Lleida tendrán que pasar por taquilla para ver el partido que el equipo de Gerard Encuentra jugará frente al Barça el próximo 26 de septiembre (20.00), correspondiente al Trofeu Ciutat de Lleida Natural Òptics y que servirá como presentación del equipo ante la afición.

Las entradas, que ayer ya se pusieron a la venta a través de la web y también en las oficinas del Barris Nord, costarán 5 euros para los abonados hasta 15 años y 10 para los mayores de 16, mientras que el público en general deberá abonar 10 y 30, respectivamente. Los abonados podrán mantener su asiento hasta el domingo.

Por otra parte, el club presentó ayer a su última incorporación, Kristers Zoriks, recién llegado del Eurobasket y que el pasado sábado ya hizo su debut en Andorra. El base letón, de 27 años y que puede actuar tanto de base como de escolta, afronta su paso por Lleida como un reto para seguir creciendo “en la mejor Liga de Europa” y “una oportunidad que no podía dejar escapar”, aseguró.

Aunque apenas lleva una semana conviviendo con sus nuevos compañeros, destacó el buen ambiente que se vive en el vestuario. “Estoy aprendiendo mucho sobre el sistema, los entrenadores, los compañeros y la ciudad. Mi objetivo es adaptarme lo más rápido posible y empezar fuerte la temporada. Mis compañeros me están ayudando todo lo que pueden. Solo he tenido tres entrenamientos antes del primer partido y aún tengo que conocer más a mis compañeros y engancharme al ritmo del equipo, así que cada día intentaré ser mejor y aprender”, señaló.

Por su parte, Joaquín Prado, director deportivo del club, destacó la polivalencia de Zoriks, así como su experiencia. “Puede jugar tanto de base como de escolta, tiene una gran capacidad de tiro, de generación ofensiva y cuenta con experiencia europea”, apuntó.