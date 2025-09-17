Dos goles de penalti de Mbappé firman la remontada del Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un doblete de Kylian Mbappé, con dos tantos de penalti, en los minutos 29 y 81, permitió ayer remontar al Real Madrid su primer partido de la temporada en la Champions ante un Olympique de Marsella que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah en el 22 (2-1).

Por segundo partido consecutivo, el conjunto blanco logró llevarse la victoria después de quedarse con diez hombres, ya que el minuto 72 se marchó expulsado Dani Carvajal, por agredir con un cabezazo al portero rival, Gerónimo Rulli, que firmó una gran actuación para mantener al conjunto galo en el partido. El VAR advirtió al árbitro de la acción de Carvajal sobre el meta argentino y, tras mirarlo en la pantalla, el colegiado le mostró la roja directa. La otra mala noticia del partido para el Madrid fue la lesión de Trent Alexander-Arnold, que abandonó el partido en el minuto 5 con una lesión muscular. Su puesto lo ocupó precisamente Carvajal.

Aunque el conjunto francés se adelantó en el partido con un tanto de Weah asistido por Geenwood, el Madrid rápidamente empató después de un penalti cometido sobre Rodrygo. Mbappé batió a un Rulli que le adivinó las intenciones tanto en el penalti del empate (1-1), como en el que significó el 2-1 en el minuto 81, este por unas polémicas manos de Medina.

Athletic y Villarreal caen en sus debuts

Athletic Club y Villarreal arrancaron ayer sus andaduras en la Champions con dos derrotas ante equipos londinenses. El conjunto vasco cayó en San Mamés ante el Arsenal (0-2), mientras que el Villarreal perdió por la mínima en casa del Tottenham (1-0). Juventus y Dortmund protagonizaron el partido loco de la jornada, con un 4-4 final.