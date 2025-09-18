Derrota inaugural

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ tarragona ❘ El Hiopos Lleida perdió (90-95) en el estreno en la Lliga Catalana contra un Baxi Manresa que, pese al gran inicio leridano y la buena actuación de Batemon (22 puntos) y Agada (21), impuso su ritmo en la segunda parte para llevarse el partido, como ya hizo hace apenas 10 días en el amistoso de Sant Julià de Vilatorta (81-78).

Tras un 0-5 de inicio, el Hiopos endosó un 12-0 con un gran Agada. Reyes rompió el parcial y desencadenó varias canastas para cada equipo. Batemon, con un triple, cerró el cuarto (27-20). En el segundo, el Manresa salió fuerte, con un gran acierto desde el triple y un Lleida lastrado por entrar en bonus rápidamente. El conjunto del Bages le dio la vuelta al marcador (34-35), pero el Hiopos reaccionó tras un tiempo muerto de Encuentra para irse al descanso con empate (47-47).

El tercer cuarto fue el peor de los leridanos, que volvieron a entrar muy pronto en bonus y vieron cómo su rival se ponía diez puntos por delante fruto de su buen acierto desde el triple (54-64). El Hiopos trató de reaccionar, pero Pérez cerró el cuarto con un triple y la máxima diferencia del Manresa (63-76).

El último empezó con otra energía: un triple de Jiménez, tiros libres de Agada y una técnica a Ocampo, entrenador visitante (69-76). El equipo lo intentó, pero no paró el ataque rival y seguía diez puntos abajo a falta de cuatro minutos (77-87). Los leridanos recobraron vida con la aparición de Batemon y Sanz (82-87), pero los de Ocampo supieron mantenerse por delante hasta el final (90-95).

La Paeria acoge la presentación del Trofeu Ciutat de Lleida

El Hiopos Lleida se presentará ante su afición el sábado 26 (20.00) frente a un rival de prestigio como el Barça, invitado del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics. Será una edición especial, la primera con el equipo en la Liga ACB, tal como destacaron el presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, y el alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentación celebrada en la Paeria.

Aliaga subrayó que “es muy especial poder celebrar el torneo una semana antes de que empiece la ACB en nuestra casa. Presentar al equipo ante nuestra gente es muy importante”. Recordó además que el año pasado no se disputó por las obras del pabellón y expresó su deseo de “iniciar otra temporada histórica con un partido que la gente disfrute en plena Festa Major”. Las entradas se venden desde el lunes, a 10 euros para abonados y 30 para público general. Larrosa, por su parte, recalcó que “el Hiopos Lleida representa el proyecto de ciudad viva que es Lleida, un ejemplo de orgullo y cohesión, que tiene la capacidad de acoger eventos que generen ilusión”.

Gerard Encuentra: “Ellos han dominado bien la segunda parte”

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, lamentó que el Manresa “dominó bien la segunda parte” y destacó la falta de intensidad defensiva. “Creo que el rival ha elevado el nivel físico y nos ha jugado al ritmo que ellos querían”, señaló. Lamentó algunas “faltas estúpidas” que dieron tiros libres al oponente y subrayó que su equipo llegaba “un segundo tarde” en defensa. Encuentra valoró el trabajo de Agada, “uno de los pocos que no espera a que el suyo reciba para defender”, y admitió que “la gran diferencia ha estado ahí”. Por último, dejó claro que “para el equipo, el ritmo es importante y este lo marca una buena defensa”.