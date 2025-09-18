La Cursa Aspros aspira a batir su récord de participantes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Parc de l’Aigua de Lleida acogerá el domingo 5 de octubre la novena edición de la Cursa Aspros-SiC24 “Nosaltres també podem”, organizada por la Fundació Aspros junto con la empresa de seguridad SiC24 y considerada una de las citas más inclusivas del calendario deportivo local, que para este año se marca la meta de superar la participación de 750 personas que ya supuso un récord el año pasado.

Los beneficios de la carrera se destinarán a proyectos impulsados por Aspros que promueven el deporte inclusivo y los hábitos de vida saludable entre personas con discapacidad vinculadas a la fundación.

La prueba mantendrá su formato tradicional, con las carreras de 5 y 10 kilómetros, caminatas en las mismas distancias y carreras infantiles. Para estas últimas se ofrecerá acompañamiento a menores con discapacidad que deseen participar de forma activa.

La presentación de esta nueva edición se realizó en la sede de Aspros, con la participación de Miguel Gómez, responsable de la carrera; Josep Reig, representante de SiC24 –empresa que ejerce como patrocinador principal por cuarto año consecutivo–; y a Sofia Criado, corredora vinculada a la fundación. Las incripciones para la prueba estarán abiertas hasta del 2 de octubre –tres días antes de la cita– y la actividad el día de la carrera arrancará a las 9.30.

Además de las pruebas deportivas, incluirá actividades familiares y sorteos con premios como entradas para PortAventura World, una suscripción anual a Disney+ o una tableta electrónica.

Durante la presentación, Gómez explicó que la prueba “pretende demostrar que el deporte es una herramienta para visibilizar las capacidades de todas las personas, también de quienes tienen discapacidad intelectual o problemas de salud mental”. En la misma línea, Criado destacó que este tipo de iniciativas “dan la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer y de sentirnos parte activa de un evento deportivo”. Por su parte, Reig señaló que “como empresa nos sentimos comprometidos con iniciativas que generan impacto positivo en la comunidad y que refuerzan valores de solidaridad”.