Leyendas en Lleida

La ciudad de Lleida será el epicentro del baloncesto español el próximo jueves 16 de octubre, cuando la Seu Vella acoja la ceremonia de ingreso de la quinta promoción del Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario AS.

Entre los nombres destacados figuran los exjugadores Rudy Fernández, referente del Real Madrid y de la selección; y Jordi Villacampa, histórico capitán del Joventut de Badalona. Ambos se incorporarán a un selecto grupo donde ya se encuentran mitos como Juan Carlos Navarro y los hermanos Gasol.

El reconocimiento se extiende también al baloncesto femenino. En esta edición entran en el ‘Hall of Fame’ Lucila Pascua, subcampeona europea, mundial y olímpica con España, y Ana Belén Álvaro, base de la selección que conquistó el primer Eurobasket femenino en 1993. El apartado de entrenadores estará representado por Svetislav Pesic, que acaba de dejar el banquillo de la selección serbia y que también dirigió al Barcelona. Con su entrada comparte reconocimiento con técnicos como Pedro Ferrándiz o Aíto García Reneses.

El homenaje internacional recae en Joe Arlauckas, estadounidense que dejó huella en la ACB con Madrid, Baskonia y Unicaja Málaga. Campeón de la Euroliga en 1995 y MVP de la Copa del Rey en 1993, se une a extranjeros ilustres del baloncesto español como Arvydas Sabonis, Oscar Schmidt, Luis Scola o Audie Norris.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, celebró que este evento “ya se ha consolidado como un homenaje de referencia”. En la misma línea, el consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, destacó la relevancia de celebrar el acto en Catalunya: “Queremos descentralizar las competiciones y la Seu Vella es un espacio emblemático para acoger este evento”. Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, expresó su satisfacción por acoger la gala: “Supone situar a Lleida en el escenario internacional, proyectándola como una ciudad abierta, moderna y con vocación de capital”.