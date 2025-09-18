Mejorar año tras año

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

La UE Balàfia afronta el nuevo curso en Segunda Catalana con las ideas muy claras. El técnico Pere Cornadó, que vivirá su tercera temporada en el banquillo, ha remarcado que el objetivo es sencillo pero ambicioso: “El máximo objetivo es entrenar bien cada semana para competir lo mejor posible en los partidos. No hay otra. Como técnico, quiero hacer crecer a este equipo y ver ese trabajo reflejado el fin de semana”.

La plantilla mantiene un bloque sólido y joven, con una media de 21 años, y mucha continuidad respecto a la temporada pasada: “Hemos renovado a 15 jugadores e incorporado gente nueva con ilusión y ganas de hacer crecer al equipo”, destaca Cornadó. El club ha fijado el claro reto de mejorar las cifras de la temporada pasada, en la que la UE Balàfia finalizó en quinta posición, lo que le permitió jugar el play off de ascenso, donde cayó ante el Tàrrega en la primera eliminatoria. Eso significa que el equipo verdiblanco quiere volver a situarse en la parte alta de la clasificación, pese a dejar el listón muy alto la pasada campaña. El conjunto leridano confía en que el trabajo constante en los entrenamientos y el empuje del grupo lo lleven a dar un paso adelante en una Segunda Catalana que se prevé igualada y exigente.