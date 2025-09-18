Ramon Soler vuelve a ser el patrocinador principal del Lleida

El Lleida CF presentó este jueves a su nuevo patrocinador principal para la temporada 2025-2026: la empresa Ramon Soler, histórica colaboradora del club y vinculada al equipo en algunos de sus momentos más decisivos como el actual. Así, la marca volverá a lucir en el frontal de la camiseta azul por primera vez desde la campaña 2015-16, cuando cerró una etapa de siete temporadas como 'sponsor' de la camiseta.

El adjunto a la presidencia, Marc Torres, destacó la importancia del acuerdo en un año “histórico” para la entidad:

“Contar con el apoyo incondicional de Ramon Soler era vital. Fue la primera persona a la que llamé, y en cinco minutos nos entendimos. Siempre ha estado cerca del club y, en los momentos más duros de junio, cuando parecía que íbamos hacia la liquidación, recibí una llamada suya que me dio la fuerza definitiva para seguir luchando. Su compromiso es un ejemplo”, explicó.

Por su parte, Ramon Soler se mostró orgulloso de volver a dar nombre al proyecto en un momento clave, expresando que “en los momentos complicados es cuando más hay que remar. Prefiero que el club consolide una base sólida en Tercera RFEF antes que precipitarse. Poco a poco iremos reconduciendo la situación, y estoy convencido de que el Lleida saldrá adelante”.

El acuerdo de patrocinio es por una temporada, prorrogable, como el resto de contratos que está firmando el club debido a la incertidumbre institucional. Además de la presencia en la camiseta, la marca ocupará todos los espacios de visibilidad en el Camp d’Esports reservados al patrocinador principal.

La entidad subraya que este convenio no solo supone un balón de oxígeno económico, sino también una muestra de confianza que puede animar a otros empresarios e inversores a sumarse al proyecto. “La presencia de Ramon Soler da imagen de solidez y continuidad, y eso es clave para el futuro”, afirmó Torres.

El regreso de Ramon Soler coincide con el buen ritmo de la campaña de abonados, que ya supera los 2.300 socios pese al descenso a Tercera RFEF.