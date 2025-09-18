Los rivales de Primera División que le podrían tocar al Atlètic Lleida... si antes gana al Ejea

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El próximo miércoles 1 de octubre el Atlètic Lleida jugará contra el Ejea los Cuartos de Final de la Copa Federación, eliminatoria que da acceso a la Copa del Rey y a disputar el próximo partido contra, ni más ni menos, un equipo de Primera División.

Antes el conjunto de Gabri tendrá que ganar el Ejea, el próximo miércoles 1 de octubre por la noche en el Camp d'Esports, equipo que derrotó ayer el Terrassa por un 0-1 a domicilio.

¿Y quién tocaría, en el caso hipotético que los azul marinos superen este partido? Pues se enfrentaría en la primera ronda de la Copa del Rey contra un equipo de Primera División que no juegue la Supercopa. Eso significa que serían todos los equipos de Primera exceptuando el Barça, el Madrid, el Athletic y el Atlético de Madrid.

Eso son, por orden de la actual clasificación de Primera: Espanyol, Getafe, Villareal, Alavés, Elche, Osasuna, Betis, Sevilla, Rayo, Celta, Valencia, Oviedo, Real Sociedad, Levante, Mallorca y Girona.