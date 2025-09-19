Apuesta por la juventud

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El CF Agramunt inicia la temporada 2025-26 con un objetivo muy claro: asegurar la permanencia. El curso pasado el conjunto del Urgell sufrió hasta el último suspiro, salvándose por un solo punto. La inestabilidad en el banquillo marcó la campaña anterior, con hasta tres entrenadores diferentes tras la marcha de Baró y Tudor, hasta que Aleix Miró asumió el reto en el tramo final: “Somos la plantilla más joven de la categoría, con diferencia. Todos tenemos menos de 25 años, excepto un jugador, y prácticamente se podría decir que todos somos sub-23 menos cuatro futbolistas”, destacó. Este año será el primer proyecto completo bajo su dirección, lo que otorga confianza a un vestuario que apenas supera los 20 años de media de edad.

El Agramunt ha renovado a fondo la plantilla, incorporando 15 caras nuevas, seis de ellas todavía en edad juvenil. Una apuesta clara por la juventud y por la gente de casa. “La temporada pasada solo teníamos un jugador del pueblo, y ahora somos 10 u 11. La idea es dar protagonismo a los nuestros”, explica Miró. A pesar de los cambios profundos, el club no quiere marcarse metas más allá de consolidarse en la categoría y evitar los apuros vividos el pasado curso.