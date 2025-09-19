Rashford lanza al Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ newcastle upon tyne ❘ El Barça arrancó la Champions con victoria gracias a un doblete de Marcus Rashford resolutivo ante la ausencia de Lamine Yamal. Rashford, pitado durante todo el partido por la afición del Newcastle y necesitado durante años de una actuación así, estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra para empezar esta Champions League con victoria y con una dosis de tranquilidad ante la visita del París Saint Germain dentro de dos semanas. El delantero inglés, que sabe que tiene cuentas pendientes con Inglaterra después de marcharse por la puerta de atrás del Manchester United, impresionó al seleccionador inglés, Thomas Tuchel, presente en la grada, con uno de sus mejores partidos en mucho tiempo. Sus dos golazos, en registros bien distintos, descarrilaron a un Newcastle que a los puntos fue mejor que los azulgranas durante buena parte del encuentro, pero al que el colmillo ofensivo y la definición no le vino a ver hasta el minuto 91 cuando ya iban 0-2 abajo. Ellos dominaron, ellos tuvieron las ocasiones, pero fue Rashford el que, vestido de futbolista grande, de los que aparecen con dos o tres pinceladas, el que decidió que los tres puntos se marcharan a la Ciudad Condal.

Eddie Howe se frotaba los ojos porque su equipo había maniatado al Barcelona durante más de 50 minutos, pero su única recompensa era un triste 0-0, principalmente porque Joan García marca las diferencias bajo palos. El nuevo portero del Barça salvó un gol cantado para los ingleses cuando blocó un remate de Barnes en el segundo palo completamente solo. No serían pocos los que en St. James’ Park celebraron ese gol pensando que era imposible que Barnes no atinara en esa posición, pero García lo evitó y dio alas para que el Barça creciera con los minutos.

Según fue madurando el partido y se asentó la bravura de las ‘Urracas’, comenzó a aparecer el Barcelona, que encontró a su héroe en Rashford, un hombre que llevaba cuatro años sin marcar en esta competición. No se había estrenado aún con la camiseta del Barcelona, pero vaya manera y vaya escenario eligió para hacerlo. Su primer gol fue una delicia de remate de cabeza, un giro de cuello desde el punto de penalti a centro de Koundé que silenció al estadio inglés, mientras que el segundo fue un disparo de rabia, la declaración de que sus últimos meses e incluso años con el United no hacen justicia a su calidad. Se revolvió en la frontal y, pese a que la postura de su cuerpo respecto al arco no era la más cómoda, colocó la pelota en la escuadra. Nadie pudo haber parado ese latigazo.

Rosell y Bartomeu niegan amaño de partidos

El expresidente del Barça Sandro Rosell alegado ante la jueza que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para ganar partidos, con un equipo en el jugaban futbolistas de la talla de Leo Messi o Gerard Piqué. Rosell, así como su sucesor al frente del Barça Josep Maria Bartomeu, declararon ayer como imputados ante la jueza que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira y a su hijo Javier, en una comparecencia en la que solo respondieron a las preguntas de su defensa, según informaron fuentes jurídicas.

Ambos argumentaron que cuando llegaron a la presidencia del Barça Negreira –y posteriormente su hijo– ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad para los entrenadores del equipo. Además de los expresidentes, ante la jueza desfilaron como imputados el exdirector de deportes profesionales del Barça Albert Soler y al exdirector ejecutivo del club Òscar Grau, así como el hijo y la pareja de José María Enríquez Negreira.

El City de Guardiola doblega al Nápoles

El Manchester City empezó su andadura en la Champions con un cómodo triunfo (2-0) sobre un Nápoles en inferioridad durante 70 minutos, mientras que Eintracht, Sporting y Brujas golearon a Galatasaray (5-1), Kairat Almaty (4-1) y Mónaco (4-1).