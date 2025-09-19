Victoria insuficiente

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ tarragona ❘ El Hiopos Lleida sumó ayer un triunfo insuficiente ante el Bàsquet Girona (67-70) para alcanzar la final de la Lliga Catalana. En un partido marcado por la intensidad defensiva y el poco acierto en el tiro, el conjunto leridano se impuso, liderado de nuevo por James Batemon (20 puntos), auxiliado por Paulí (18 de valoración) y Ejim (15 puntos). Pese a la victoria, el equipo de Gerard Encuentra se despidió ayer de la competición a causa de la derrota del miércoles por cinco puntos de diferencia ante el Manresa (90-95), ya que pase lo que pase en el duelo de hoy entre gerundenses y manresanos, el conjunto leridano nunca quedaría primero por la diferencia de puntos.

El primer cuarto fue ágil, y con mucho acierto en el triple en ambos equipos. Se anotaron hasta nueve para acabar el cuarto con dos triples del Girona que colocaron el 27-21 . En el segundo acto del partido, el acierto empezó a caer, y el Hiopos consiguió reducir distancias hasta ponerse por delante con un triple de Sanz (35-37), para irse al descanso con empate (40-40).

En la segunda parte, la anotación bajó aún más y se cerró el tercer cuarto con un discreto 13-10 de parcial para entrar a los últimos diez minutos. El equipo de Encuentra los comenzó muy metido, provocando faltas y con un Paulí destacado en la dirección del juego ofensivo (53-58). El Girona reaccionó y a través de un triple de Busquets y un buen parcial tomó la delantera (61-58), ante un Hiopos que solo anotó 8 puntos en seis minutos de cuarto pero que arrancó el tramo decisivo a solo dos puntos tras un 2+1 de Batemon (65-63). Con dos minutos por delante, Walden perdió el balón, pero el contrataque lo salvó Sanz con un gran tapón defensivo. Falló el triple Batemon, pero Sanz ganó una segunda oportunidad con el rebote ofensivo para entrar en el último minuto de partido.

Fallaron Batemon y Busquets y a falta de 47 segundos, Ejim consiguió una canasta con tiro adicional gracias al videoarbitraje (65-66). Robó un gran Sanz en defensa y el balón caliente se lo jugó Ejim de nuevo, que anotó y colocó el 65-68 con 12 segundos por delante. Anotó Girona de dos e hizo falta a Batemon, que no falló los tiros libres y colocó el 67-70 final, ya que Livingston falló el triple a la desesperada sobre la bocina.

Encuentra: “Estoy satisfecho, no somos inferiores a nadie”

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, se mostró “satisfecho con el rendimiento del equipo, porque el objetivo de estas pretemporadas es acumular aprendizajes”, señaló. Valoró la competitividad del grupo: “La sensación es que no somos inferiores a nadie ni superiores a nadie. El equipo compite”, dijo, aunque reconoció que “hay muchas cosas que mejorar”. También destacó que “estos partidos sirven para probar cosas” y que se van viendo avances: “Hoy hemos sabido jugar mejor que otros días y por eso nos hemos llevado la victoria”. Más allá del resultado, el técnico insistió en la importancia de “creer en el proceso del día a día” y “controlar las cargas” para llegar bien a la Liga.