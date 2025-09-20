La jueza deniega otra vez ejecutar la sentencia

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, reiteró ayer, tras la reunión extraordinaria de una comisión, que “el gobierno municipal quiere que el Lleida siga en el Camp d'Esports” y anunció que, tras la rueda de prensa del jueves del adjunto a la presidencia del club, Marc Torres, “he pedido al señor Enjuanes (teniente de alcalde) que se pueda reunir con el club la semana que viene para avanzar en las negociaciones” de un convenio, después de que Torres se mostrara dispuesto a ello.

Todo ello en una jornada en la que se celebró una comisión extraordinaria para repasar “el estado de situación de los asuntos jurídicos del Lleida”, pocas horas antes de que el propio club anunciara que el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida notificó que desestima la solicitud de reconsideración a la resolución denegatoria de la ejecución provisional de la sentencia para resolver el convenio del Camp d’Esports interpuesta por el ayuntamiento.

En la interlocutoria judicial, facilitada por el club, la jueza reprocha al consitorio que le pida una reconsideración al mismo tiempo que ha elevado una apelación a una instancia superior (el TSJC). No obstante, también valora que ejecutar la sentencia supondría “una vulneración del principio de igualdad” y también considera que “no se entiende que el propio ayuntamiento pretenda el uso de las instalaciones a otros clubs en base a una artificiosa solicitud de disfrute cuando sobre esta cuestión ya se ha llegado a un acuerdo con los clubes”.

En una rueda de prensa, el alcalde también anunció que “de aquí pocos días haremos una invesión en el estadio para poner al día la iluminación. El plan de inversiones prevé más de 800.000 en esto”. Además, el consistorio facilitó la propuesta de convenio que ofreció al Lleida. Tal y como adelantó SEGRE, es un convenio para el “uso compartido” del estadio a cuatro años, aunque “revocable por razones justificadas de interés público”.

Cerrados cuatro convenios y negociaciones con otros clubes

� El alcalde de Lleida anunció que ya se han cerrado los primeros convenios con el Força Lleida, el Lleida Llista, el Handbol Lleida y el Balàfia Vòlei y que se firmarán próximamente, con el objetivo de definir las responsabilidades en la gestión de los equipamientos. Paralelamente, el ayuntamiento mantiene conversaciones con la AEM y el Club Natació Lleida para ordenar urbanísticamente el entorno del Recasens y de sus instalaciones, y trabaja con el Club de Tir, el Club Ciclista Terraferma y clubes de fútbol como Gardeny, Balàfia, Pardinyes y Magraners. Además, antes de que finalice el año se prevé la liquidación del convenio con el INEFC, lo que permitirá incorporar sus instalaciones a la red municipal, junto con el pabellón del Sícoris Club y, en un futuro, también el Camp d’Esports.