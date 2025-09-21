Cierre con victoria

Derrota del Alpicat femenino- El conjunto que dirige Mats Zilken, que este año regresa a la OK Liga femenina, disputó ayer un nuevo test de pretemporada y lo hizo ante el equipo masculino del club que milita en Segunda Catalana, y que se llevó el triunfo por 4-0. Por su parte, el conjunto masculino de OK Liga Plata del Alpicat venció por 1-2 en su visita a la pista del Tordera. - ANIOL MORAL

❘ cerdanyola ❘ El Pons Lleida puso ayer el punto final a la pretemporada con una clara y solvente victoria en la pista del Cerdanyola (0-3), uno de los recién ascendidos a la OK Liga. El combinado listado fue muy superior, dominó prácticamente todo el partido y la goleada pudo haber sido aún mayor de haberse mostrado más efectivo en ataque, sobre todo en las jugadas bola parada, ya que erró hasta tres penaltis.

El Llista pudo adelantarse muy pronto, pero Sebas Moncusí no anduvo fino en la transformación de la primera pena máxima. Antes de llegarse al ecuador del primer tiempo fue el turno de Miguélez, pero el gallego tampoco estuvo acertado a batir al portugués Da Silva desde el punto de penalti. Fue el preludio del primer tanto listado, que llegó en el minuto 15 por mediación de Martí Gabarró.

Los leridanos pudieron ampliar su ventaja, pero el marcador ya no se movió más hasta bien entrada la segunda mitad. Fue en minuto 43 cuando Sebas Moncusí consiguió desquitarse de su error en la pena máxima y situó el 0-2, un marcador que redondeó Miguélez a cinco minutos del final. En el tramo final del partido, el de Cassà de la Selva, que ha acabado la pretemporada como máximo goleador, erró otra pena máxima.

El técnico listado, Edu Amat, se mostró satisfecho con el rendimiento y la imagen mostrada por su equipo en vísperas del debut liguero del próximo domingo en la pista del Noia Freixenet. “El equipo ha estado sólido en defensa, que es lo que le pedíamos, y solo nos ha faltado un poco más de precisión y acierto en ataque, porque hoy por ejemplo hemos fallado tres penaltis. Pero aun así estoy muy satisfecho con el partido que hemos hecho para cerrar la pretemporada. Estamos preparados para afrontar el primer partido de Liga”, afirmó Edu Amat, que ayer tampoco pudo contar con Jordi Badia, que esta semana ha descanso como medida de precaución por los problemas que arrastra en la zona del pubis.

Barça e Igualada lucharán hoy por el título de la Supercopa

� Barça e Igualada se disputarán este mediodía (12.00) en el pabellón de Les Comes el primer título oficial de la temporada nacional, la Supercopa de España, después de eliminar en semifinales a Liceo (5-2) y Reus (3-5), respectivamente. El conjunto igualadino, que actúa de anfitrión, hizo valer la ventaja de jugar ante su afición para sorprender a un Reus que igualó un 0-2, pero ya no pudo hacer nada ante la efectividad del rival. Por su parte, el Barça impuso su mejor pegada para doblegar al Liceo y hoy buscará la cuarta Supercopa consecutiva.