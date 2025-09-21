Derrota injusta

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El AEM volvió a jugar bien, pero cayó de nuevo. En el Camp d'Esports, frente a su gente, el conjunto leridano exhibió pegada, buen juego y hambre, pero, como le lleva sucediendo en este arranque de campeonato, terminó cediendo los tres puntos. Las leridanas cayeron ayer ante el filial del Real Madrid por 0-1 en un partido en el que el resultado final no mostró lo que se vio sobre el césped del Camp d'Esports, sobre todo en el segundo tiempo, cuando las de Joan Bacardit desplegaron su mejor fútbol, solo desvirtuado por su poco acierto ante portería y a una decisión arbitral que les privó de igualar el choque. Finalmente, el partido se decantó por el talento individual. Un golazo desde fuera del área de Naiara fue suficiente para que el conjunto blanco consiguiera su primera victoria de la temporada, mientras que las locales siguen sin conocer el triunfo en el campeonato liguero.

En el primer tiempo, el AEM saltó al campo con un 4-2-3-1, presentando una variación respecto al esquema de su último partido ante el Deportivo Alavés, en el que cayeron por 1-3. En un inicio, el plan de partido funcionó bien y en el minuto 1 Loba puso un centro que se paseó por el área sin que María Lara pudiera rematarlo. Avisaba el conjunto local. Aun así, tres minutos después, Naiara recibió el balón fuera del área y con un gran disparo con la zurda batió a Lucía Alba (0-1). La máxima goleadora del conjunto madridista en la temporada pasada hizo gala de su calidad para abrir el marcador y adelantar a las suyas. Con el gol, el AEM se vino abajo y su rival monopolizó la posesión y las ocasiones. No obstante, gracias al buen hacer de su defensa, las del Segrià resistieron las constantes internadas de las jugadoras visitantes. La más clara en el primer tiempo para el Madrid volvió a salir de las botas de Naiara que, dentro del área, se encontró con una Silvia Peñalver que desbarató el 0-2.

Con el discurrir de los minutos, el Real Madrid dejó de apretar y el AEM pudo empezar a tener sus primeras posesiones largas, ganando confianza para afrontar los últimos minutos del primer tiempo con más intensidad. En el 44 llegó la mejor oportunidad de las locales con un remate de Marta Charle al palo tras un centro magnífico de Laura Blasco. No obstante, en el 46 respondió el Madrid y Lucía Alba atajó un disparo forzado de Alba Rodao que significó el final de la primera parte (0-1).

En la reanudación, el guion cambió y el AEM se hizo amo y señor del encuentro. La primera ocasión salió de un nuevo cabezazo de Charle que se perdió por la izquierda de la portería defendida por Andrea Téllez. El buen juego y la presión constante al Real Madrid encendió al Camp d’Esports, que animó a las suyas a seguir creyendo en la igualada. Las leridanas lo probaron todo: jugadas asociativas, individuales, centros laterales y a balón parado, pero no fueron capaces de materializar ninguna ocasión. En el minuto 62, María Lara hizo una jugada individual brillante por banda izquierda y encontró a Evelyn dentro del área que, en el primer balón que tocó tras ingresar al campo por Marta Charle, envió su remate al palo. Las tenía el AEM y creía su afición. Aun así, poco después, en el minuto 69, Achta Toko avisó a Lucía Alba con un disparo lejano que la guardameta tuvo que enviar a córner. El Madrid se acogía a eso, disparos lejanos y tímidos contragolpes que no causaron mayor peligro al conjunto local.

En el minuto 81 llegó la acción más polémica del partido. Inés remató un balón alto a la salida de un córner que superó a Andrea Tellez y Raquel Zuazo, la lateral blanca, sacó el balón ‘in extremis’ bajo palos. La árbitra Núria Sánchez no dio validez al tanto al entender que no había entrado todo el esférico, lo que generó las protestas de unas leridanas convencidas de que el balón había rebasado por completo la línea de cal. Con esta ocasión, la fatiga acumulada y las pérdidas de tiempo visitantes, incluida la portera a la que se le subieron los gemelos, el partido murió, certificándose así la derrota del AEM.