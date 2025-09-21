Empate que sabe a poco

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ VIC ❘ El Mollerussa empató a dos en su visita al Hipòlit Planàs de Vic, en un partido donde debió haber sentenciado en la primera media hora de juego con el cero a dos en el marcador. No consiguió finalizar las oportunidades, y poco a poco el conjunto local fue cogiendo el pulso al partido. El Vic empató al inicio de la segunda mitad e incluso gozó de oportunidades para llevarse los tres puntos. Alpha en un robo en el área contraria y Dueso con un remate de cabeza adelantaron a los del Pla d'Urgell en la primera mitad. Moreno y Salamanca empataron para el Vic con dos goles encontrando la espalda de la defensa visitante.

La primera parte no pudo empezar mejor para los de Kiku Parcerisas. En el minuto ocho, Alpha se encontró con un balón franco en el punto de penalti fruto de la alta presión ejercida por los atacantes del Pla d’Urgell. No se puso nervioso el delantero que, a la salida de Agustín, golpeó con la derecha para superarlo por arriba. El Mollerussa siguió teniendo oportunidades y. poco después, en un balón parado servido por Pariente, llegó el segundo. El balón se quedó cortó, pero nadie llegó a rechazarlo, tocó el balón Franki y hubo un semifallo en el despeje de la defensa que dejó el balón a Dueso, quien no falló y batió con una vaselina a Agustín. Era el minuto 13, el resultado era de 0-2 para el Mollerussa y con la sensación de que debía sentenciar el partido. Tuvo oportunidades de sobras para hacerlo como un mano a mano de Lamin, otro de Alpha, un balón de Pariente en el área pequeña y varios centros al área sin rematador que nada hacían presagiar el desenlace del partido. A la media hora de juego se lesionó de gravedad el local Cunill, se paró el partido unos minutos y el Vic se metió en el encuentro. Encontró el premio del gol en un balón al espacio, precedido de una falta clara sobre Porta. Moreno atacó el balón para encarar a Batalla y batirlo por bajo. El Mollerussa llegó al descanso con solo un gol de ventaja pese a la diferencia en el campo.

En el segundo tiempo, se vio que el Vic cambió su predisposición y muy pronto encontró el premio del gol. Centro lateral por la banda derecha que remató demasiado solo Salamanca en la frontal del área pequeña.

El partido se iguala

A partir de ahí, el partido se igualó, tuvo mucho ritmo y un alto nivel de intensidad. Los dos equipos buscaron con insistencia el gol de la victoria, pero ninguno lo consiguió. Pudo marcar el Mollerussa en varios remates a balón parado y con un Dueso incansable. El Vic, por su parte, tuvo la ocasión más clara en el añadido cuando Colomer se plantó ante Batalla con todo el tiempo del mundo y el portero del Mollerussa salvó la tentativa del conjunto rojiblanco para sumar un punto más fuera de casa, donde aún no ha perdido.

Parcerisas: “En el minuto 35, era un 0-3 clarísimo, pero esto es fútbol”

Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerussa, se mostró satisfecho con el inicio de su equipo, aunque lamentó no haber sentenciado: “En el minuto 35 el partido era para un 0-3 clarísimo, pero esto es fútbol”.

También destacó el buen trabajo táctico, pese al resultado: “Hemos atacado con una estructura totalmente diferente y el equipo me ha gustado mucho”, explicó. “Estuvimos, con posesión, a un nivel alto”, añadió. Aun así, valoró el trabajo del equipo: “Todo lo que hemos trabajado lo hemos contrarrestado muy bien. Estamos en proceso de crecimiento, y esto irá de punto en punto”. “Cada semana vemos una mejora y eso da confianza”, concluyó Parcerisas.