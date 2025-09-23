Cruce de mociones sobre el Lleida y el uso del estadio

El conflicto entre la Paeria y el Lleida CF por el uso del Camp d'Esports volverá este viernes al debate político. El pleno municipal incluirá dos mociones, una impulsada conjuntamente por PP, ERC-AM, Junts por Lleida-CM y Comú de Lleida, y otra presentada por el grupo socialista, con visiones divergentes sobre cómo garantizar la continuidad del club en el estadio municipal.

Los grupos del Partido Popular, Esquerra Republicana, Junts y el Comú han presentado una moción para garantizar la continuidad del Lleida CF en el Camp d’Esports. El texto denuncia la falta de información del gobierno municipal sobre los recursos judiciales interpuestos en verano y acusa a la alcaldía de actuar sin consenso.

Los cuatro grupos proponen retirar el recurso de apelación contra el auto del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida que permite al club continuar jugando en el estadio hasta, como mínimo, en 2027. También reclaman revocar la autorización dada en 2022 al Paer en cap para ejecutar unilateralmente la resolución del convenio firmado con el club, con participación de todos los grupos municipales, para acordar un nuevo convenio estable de cesión de uso del Camp d’Esports y del campo Annex.

Los promotores de la moción defienden que, a pesar de la situación económica del Lleida CF —actualmente en concurso de acreedores y en Tercera RFEF-, el club mantiene un amplio apoyo social y ha firmado acuerdos de colaboración con AEM y Atlètic Lleida, que ya disputan sus partidos en el Camp d’Esports. Argumentan que el estadio es el único con suficiente aforo para acoger a la afición y que la continuidad del club es “más necesaria que nunca”.

Por su parte, el grupo municipal socialista presentará una moción propia bajo el título “Para la defensa del patrimonio público y para garantizar el uso del Camp d’Esports para el Lleida CF”. La portavoz adjunta, Pilar Bosch, sostiene que la voluntad del gobierno municipal siempre ha sido asegurar que el Lleida CF pueda jugar y entrenar en el estadio. En este sentido, recuerda que el ejecutivo de Fèlix Larrosa ha ofrecido un convenio de cuatro años que incluye el mantenimiento del Camp d’Esports a cargo de la Paeria, lo que supondría un ahorro de 1,2 millones de euros para el club.

El texto socialista critica que el Lleida CF todavía no haya aceptado la propuesta y reclama “dejar de utilizar el futuro del club como herramienta de confrontación política”. La moción insta a trabajar conjuntamente para defender el patrimonio municipal y garantizar la continuidad deportiva del Lleida CF dentro de los límites legales y con las mismas condiciones que el resto de clubes de la ciudad.

El futuro del Lleida CF y la gestión del estadio se han convertido en uno de los principales focos de tensión política y social en la ciudad. La oposición acusa al alcalde de menospreciar al pleno y de judicializar el conflicto, mientras que el equipo de gobierno defiende su propuesta como la más viable y equilibrada.