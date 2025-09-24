Paulí: “El objetivo es no tener que sufrir tanto”

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Oriol Paulí, que fue ayer el representante de la plantilla del Hiopos Lleida –también asistió el presidente Albert Aliaga– en la presentación oficial de la Liga Endesa ACB en Madrid, dejó claro que el objetivo de este año vuelve a ser la permanencia. “Nos equivocaríamos quizás si se nos pide más. El objetivo principal tiene que ser la salvación y no tener que sufrir tanto. Esto lo tenemos que tener claro todos, porque a veces cuando quieres ir a por retos mayores pierdes de vista el objetivo principal. Todo lo que venga de más será bienvenido”, dijo el alero gerundense, que no escondió el nivel de la plantilla de este año. “Nos hemos reforzado bien y sabemos que tenemos un buen equipo, pero siempre digo lo mismo, esta Liga es muy complicada y tienes que ganar partidos para estar arriba, y eso no es fácil”, matizó.

Paulí, el jugador franquicia del Hiopos tras su renovación hasta 2028, reiteró que el Barris Nord “es un factor muy importante que nos da mucha ventaja, y lo tenemos que aprovechar. El Barris tiene que ser un fortín para nosotros, y los partidos que juguemos en casa no se nos pueden escapar”, indicó el gerundense, que también habló del relevo en la selección española. “Sergio (Scariolo) deja un vacío muy grande, con un legado muy bueno y creo que Chus (Mateo) está muy preparado para coger el relevo. Ya saben que cuando recibo la llamada de la selección estoy muy feliz de acudir y poder ayudar, y si creen que estoy preparado, yo encantado de ir”, señaló.

Ricky Rubio: “He aprendido a vivir el día a día”

El base de Joventut Ricky Rubio, que vuelve a jugar tras estar más de un año fuera de las pistas por decisión propia, reconoció ayer que ha aprendido “a vivir el día a día” y que no se plantea mirar mucho al futuro, ya que quiere ver “cómo evoluciona la temporada”. “Estoy con mucha ilusión y quiero disfrutar el baloncesto”, dijo. La competición arranca este sábado con la Supercopa.