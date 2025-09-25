Gabri, entrenador del Atlètic Lleida: "Afrontamos un escenario para estar motivadísimos"

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, afronta con optimismo los próximos retos que tiene que afrontar su equipo, con tres partidos en apenas siete días a partir de la visita del domingo al Olot. El técnico destacó que, a pesar de la falta de victorias en Liga, el grupo atraviesa un buen momento de confianza gracias a los triunfos obtenidos en la Copa Federación.

“Creo que es un escenario para estar motivadísimos. Vamos a un muy buen campo, contra un rival que no ha perdido todavía y nosotros buscamos la primera victoria en Segunda Federación. Tiene todos los alicientes para estar motivados”, afirmó sobre el duelo frente al Olot y el posterior duelo de Copa Federación ante el Ejea del miércoles, que dará billete a la Copa del Rey en caso de triunfo. De hecho, el entrenador no dudó en declarar que el cruce ante el Ejea es “el partido más importante hasta ahora, por lo que representa y por el premio que tiene”.

El técnico de Sallent, que entrenó al Olot la temporada 2020-21, reconoció además la solidez del rival: “Es un club con una identidad muy clara, con jugadores de la casa y un trabajo que ya lleva años dando frutos. Me alegra volver a un sitio donde me trataron tan bien”, dijo.

Gabri subrayó que el descanso de una semana sin partido entre semana ha servido para recuperar energías tras semanas con partidos muy exigentes: “De vez en cuando viene bien hacer dos días de desconexión. Lo hemos aprovechado porque ahora volvemos a tener una carga importante de partidos”.

En cuanto al estado físico de la plantilla, el técnico admitió que todavía no ha podido contar con todos sus efectivos: “Nos está costando tener disponibles a los 25. Alya Camara y Marcel Samsó ya han entrenado, Nico Mago aún no, y hemos perdido a Cucurull esta semana. Por eso quisimos una plantilla amplia, porque sabíamos que sería una temporada intensa”.

Pese a las dificultades, el técnico es claro: el equipo está preparado. “Veo a los jugadores motivados, con confianza y con ganas de demostrar que podemos competir contra cualquiera. Queremos sumar ya en liga y seguir creciendo”.