PIRAGÜISMO
El Nàutic Lleida organiza el Ascens i Descens de la Mitjana
El Club Nàutic Lleida de piragüismo organiza este domingo, coincidiendo con la Festa Major de la ciudad, la 34 edición del Ascens i Descens de la Mitjana, que también será la quinta prueba de la Lliga Saúl Craviotto-Laia Pèlachs.
La organización reivindica que esta es la única carrera de piragüismo que se celebra en la ciudad de Lleida, que dará inicio a las 10.00 con la prueba de la Lliga Saúl Craviotto, mientras que a las 12.00 se hará el ascenso y descenso popular.