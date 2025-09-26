Qué tiene que pasar para que Marc Márquez gane este fin de semana su séptimo mundial de MotoGP?

Marc Márquez saluda a la afición con una medalla de ganador de prueba sprint. - EFE

Marc Márquez está a punto de conseguir su séptimo título mundial de MotoGP este fin de semana en el circuito de Motegi, la casa de Honda, pero ahora defendiendo los colores de Ducati. El piloto leridano domina la clasificación con 512 puntos, fruto de sus 11 victorias y 14 podes esta temporada. Su ventaja es de 182 puntos con respecto a su hermano Àlex, que ha conseguido dos victorias y nueve podios.

Para asegurar su noveno título mundial en total, Marc necesita ampliar su ventaja hasta los 185 puntos después del Gran Premio de Japón. Eso significa que, aunque tenga opciones matemáticas, no podrá sentenciar el campeonato hasta el domingo.

Les combinaciones posibles son diversas:

Si Marc gana el sprint y su hermano queda segundo , le valdría finalizar el domingo por delante de Àlex si está dentro del top-4 , o incluso quedar por detrás si es fuera de estas posiciones.

, le valdría finalizar el domingo por delante de si está dentro del , o incluso quedar por detrás si es fuera de estas posiciones. Si se impone el sábado y Àlex no consigue la segunda posición , entonces el domingo tendría bastante con finalizar la carrera, aunque esté por detrás de su hermano.

, entonces el domingo tendría bastante con finalizar la carrera, aunque esté por detrás de su hermano. Si Àlex gana el sprint y Marc acaba segundo, el piloto de Ducati necesitaría ganar la carrera del domingo o sumar seis puntos más que Àlex .

Todo un campeón mundial

Marc Márquez ha ganado un total de ocho Mundiales a lo largo de su carrera, seis de ellos a la categoría reina. El primer título lo consiguió en el 2010 en 125cc. Posteriormente, en el 2012, con la categoría de 250cc ya renombrada como Moto2, se impuso en su segundo año a la categoría intermedia.

El salto en MotoGP llegó en el 2013, donde ganó dos mundiales consecutivos en su debut y segundo año. Después de acabar tercero en su tercera temporada, Márquez encadenó cuatro títulos seguidos, siendo en el 2019 el año de su último campeonato antes de esta posible consagración a Apod.

La victoria este fin de semana supondría el primer título de Márquez con Ducati después de su polémico cambio de equipo, consolidando así uno de los remontamientos más impresionantes en la historia reciente del motociclismo después de los años complicados por lesiones.